El escritor David Uclés en el puerto de Cartagena R.C.

Libertad con empatía

En diagonal ·

El escritor David Uclés lamentó en un discurso que había vendido 300.000 ejemplares de 'La península de las casas vacías' y no podía comprarse una casa en Madrid

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:00

Menudos sopapos están dando al escritor David Uclés. Y no por su novela. Sopapos posteriores a los que ya le daban en esas redes sociales ... de las que se fue. Lamentó en un discurso que había vendido 300.000 ejemplares de 'La península de las casas vacías' y no podía comprarse una casa en Madrid. Le han hecho las cuentas. Rodrigo Blanco Calderón ha calculado que si un autor gana el 10% de cada libro y su novela cuesta 24,90, recibe 2,49. Multiplicado por 300.000 serían 747.000 euros menos los impuestos.

Libertad con empatía