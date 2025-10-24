El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Móviles colgando en una exposición sobre la Inteligencia Artificial. AFP
En diagonal

Todavía inofensivo

En diagonal ·

Desde hace un tiempo, si un mono salva a un perro de las fauces de un cocodrilo o un jabalí entra por la ventana de un baño, tiendo a no creérmelo

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:02

Comenta

Desde hace un tiempo, si un mono salva a un perro de las fauces de un cocodrilo o un jabalí entra por la ventana de ... un baño, tiendo a no creérmelo. Tiendo a pensar que es Inteligencia Artificial. Aunque no lo sea. A veces el vídeo es burdo y no ofrece dudas de su falsedad. Como esos que han hecho con Sílvia Orriols agrediendo a Puigdemont. Por un momento están de acuerdo. Se han enfadado los dos. En una imagen se ve cómo ella está subida sobre un Puigdemont tendido en el suelo al que apunta con una pistola. Lleva un traje pantalón impecable, tacones y mucha sombra en los párpados. Aunque el pelo pringoso no lo han cambiado, no fuera a ser que no la reconocieran. No sirve de ejemplo para los peligros de la IA en el periodismo, pero llega a la gente. Qué es verdad y qué mentira. A Fernando Belzunce le inquieta que ya no parece demostrable al 100% que un audio o vídeo sea generado con IA. En este sí se nota. Por eso es todavía inofensivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una incidencia deja sin luz unos minutos a 62.000 clientes de Valladolid
  2. 2

    Muere Óscar Morencia, el riosecano que no podía salir a la calle, tras casi dos años en su casa
  3. 3 Palencia no tendrá zona de bajas emisiones y las nuevas cámaras no podrán sancionar
  4. 4

    La cena que acabó con insultos racistas a una camarera en el centro de Valladolid llega a juicio
  5. 5

    La apertura de sus callejuelas devuelve la vida al cuartel de Farnesio un cuarto de siglo después de su clausura
  6. 6

    La madre que sedó y asfixió a sus dos hijos en Parquesol
  7. 7

    La peluquería de Valladolid que estrena sala de exposiciones junto a flequillos y tupés
  8. 8

    Condenan a Alta Velocidad a indemnizar a un hostelero por la obra del túnel de Padre Claret
  9. 9

    Una jueza procesa al futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual
  10. 10 Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Todavía inofensivo

Todavía inofensivo