Encarnita Polo. R, C,

No me des tormento

En diagonal ·

Muchos llevan de politono 'Paco, Paco, Paco'. Muchos conocen a Encarnita Polo por 'Cachitos'. Yo me acuerdo también por 'Pepa Bandera'.

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:02

Muchos llevan de politono 'Paco, Paco, Paco'. Muchos conocen a Encarnita Polo por 'Cachitos'. Yo me acuerdo también por 'Pepa Bandera'. Pepa, no me des ... tormento, Pepa, no me hagas sufrir… Pero qué impresión. La muerte de Encarnita Polo. Porque la dejamos de ver hace poco. Impresión multiplicada por lo que nos cuentan. Estrangulada en la residencia donde vivía por un compañero. En 'La maldición de Eva', Margaret Atwood hace una pequeña investigación en la universidad concluyendo que los hombres tienen miedo de que las mujeres se rían de ellos. Y que si las mujeres se sienten amenazadas por los hombres es porque tienen miedo de que las maten. Los hombres suelen ser más altos, corren más y estrangulan mejor (la reflexión la copian en 'The Fall' para que la diga Gillian Anderson, como si fuera cosa de los guionistas de la serie). Hasta teniendo 85 años. Si es menester, a mí que me lleven a una residencia solo de mujeres, que estrangulan peor.

