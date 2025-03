Hacer Carrère

Comenta Compartir

Ha escrito Luisgé Martín un libro sobre José Bretón, ese tiparraco que asesinó y quemó a sus hijos para hacer daño a su mujer. 'El ... odio' (Anagrama). Y no hay más que eso. Odio. Martín dejó el Cervantes de Los Ángeles en diciembre para dedicarse a sus «intereses literarios». He leído la prepublicación y digamos que sus intereses literarios no son los míos. Quiero decir que no veo interés en ese asesino, pero sí lo veía en el Jean-Claude Romand de 'El adversario', de Carrère, que mató a su mujer, sus hijos y sus padres.

Antes de dirigir el Cervantes de Los Ángeles estuvo tres años en el gabinete de Sánchez, para quien había escrito discursos. Le preguntó una vez Amparo de la Gama por su trabajo con el presidente del Gobierno y, entre otras cosas, dijo: «Me interesa mucho la naturaleza humana y la forma que tenemos de relacionarnos». No sé, supongo que también la naturaleza humana de Bretón. Me temo que no hemos hecho Carrère de Luisgé.

Temas

Caso Bretón