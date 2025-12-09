El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz. EP
La aventura humana

El peaje de la salud

«Desde el preciso instante en que una compañía se encarga de gestionar lo que sea, se da por sentado que priman los beneficios. Esa es la esencia de la industria»

Roberto Carbajal

Roberto Carbajal

Valladolid

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:43

Sonrojó oír al jefe ejecutivo del hospital de Torrejón anteponer los beneficios frente a los pacientes. Pero ¿en realidad es esa una anomalía en el ... Edén de la honestidad? Desde el preciso instante en que una compañía se encarga de gestionar lo que sea, se da por sentado que priman los beneficios. Esa es la esencia de la industria.

