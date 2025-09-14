El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cartel con la imagen del expresidente brasileño Jair Bolsonaro durante una manifestación contra el expresidente. Reuters
Parresía

Avisos brasileños para navegantes

«España ha de recuperar relevancia en América. El próximo gobierno español debería pensar más y adoptar una estrategia global sobre la zona»

Ricardo Rivero Ortega

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:19

El jueves de esta semana visité la sede del Tribunal Supremo federal de Brasil, donde los jueces debatían en público para resolver el caso penal ... del expresidente Jair Bolsonaro. Todo el país ha tenido la oportunidad de seguir en sus pantallas las intervenciones de cada uno de los cinco magistrados. Repercusiones de este proceso son las sanciones de Estados Unidos a miembros de la Corte y los desproporcionados aranceles a la economía brasileña, así como las manifestaciones convocadas por los bolsonaristas contra lo que consideran una venganza política.

