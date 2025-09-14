Avisos brasileños para navegantes

El jueves de esta semana visité la sede del Tribunal Supremo federal de Brasil, donde los jueces debatían en público para resolver el caso penal ... del expresidente Jair Bolsonaro. Todo el país ha tenido la oportunidad de seguir en sus pantallas las intervenciones de cada uno de los cinco magistrados. Repercusiones de este proceso son las sanciones de Estados Unidos a miembros de la Corte y los desproporcionados aranceles a la economía brasileña, así como las manifestaciones convocadas por los bolsonaristas contra lo que consideran una venganza política.

También se discute en el Congreso la amnistía a los partidarios de Bolsonaro que tomaron la sede de las instituciones el 8 de diciembre de 2023. Hace dos años habían acampado frente al cuartel general del ejército y eran apoyados por autoridades contrarias a Lula, quien había ganado limpiamente las elecciones. La ocupación física de los espacios más dignos de la Democracia replicaba el asalto al Capitolio de la hinchada de Trump, en Estados Unidos. Estaba planificada y financiada para evitar el cambio en el poder, pero no llegó a fructificar, por fortuna para los brasileños, que sufrieron dictaduras anteriores de imposible olvido.

La Democracia prevaleció, así que estos días la Sentencia, a salvo de posterior pronunciamiento del plenario del mismo Tribunal, habrá de explicar cómo Bolsonaro, de momento confinado en su domicilio, quiso retener el poder por la fuerza. La justicia brasileña funciona: hay que recordar que el propio Lula pasó una temporada en la cárcel por presuntos delitos de corrupción, aunque finalmente su condena fue anulada debido a los abusos procesales del Juez Sergio Moro. Así pues, la tendencia a juzgar por lo criminal mandatarios sigue en Brasil la senda peruana de crear una cárcel especial de expresidentes.

Las presiones de Trump, la previsión de elecciones el año próximo y las manifestaciones convocadas auguran malos presagios. Quo Vadis, Brasil? pregunto a mis amigos, discípulos y doctorandos aquí, entre quienes tengo el privilegio de incluir magistrados federales de todas las ideologías políticas, altos funcionarios y ministros de los gobiernos de Lula y Bolsonaro. Tanta polarización no ayuda a la convivencia, mucho menos favorece el desarrollo económico.

Aun así, puedo afirmar convencido que mis colegas brasileños creen en la Democracia y el Estado de Derecho. Gracias a tal convicción, el país mantiene su institucionalidad. Nadie debería conspirar contra la voluntad popular, ni forzar la justicia contra su propia naturaleza. El respeto de las leyes, la admisión del pluralismo, la limpieza de las elecciones, la independencia judicial y la vigencia de las libertades públicas son claves para la convivencia y el desarrollo socioeconómico.

El pulso de Trump a Brasil perjudicará sin duda a la economía norteamericana, tanto o más que a la carioca. También dará argumentos a los gobiernos de izquierdas latinoamericanos, apoyados por personas que no quieren sentirse intimidadas por abusones prepotentes. El presidente argentino Milei ya lo está notando, pues su fracaso electoral de este mes apunta hacia un cambio inverso al giro ultraconservador. Y en otros países podrían darse efectos similares. En Brasil deben contemplarse varios escenarios, pues el actual gobierno presenta algunas debilidades (la edad del candidato, Lula; recuérdese el fracaso de Biden).

Es imposible saber lo que pasará a partir de ahora, pero sin duda nos importa. España ha de recuperar relevancia en América. El próximo gobierno español debería pensar más y adoptar una estrategia global sobre la zona. Cualquier proyecto futuro ha de situarse en el punto correcto de equilibrio, sin preferencias por unos u otros partidos: si en Colombia hay cambio de ciclo, nuestra posición habría de adaptarse; igual en Chile, en Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, México, o en toda Centroamérica. Y en Brasil, por supuesto, acompañemos la consolidación democrática, las aperturas comerciales y los intercambios culturales. La posición geopolítica española será fuerte si logra hacerlo. Si no, seremos un país trivial, cada vez menos considerados en este mundo de navegantes.