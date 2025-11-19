El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos personas leen periódicos que anuncian la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 AP
La Platería en llamas

El último día de Franco

«Durante aquellos dos días de luto nacional, en los que las horas fueron eternas y las colas infinitas, yo crucé el Inframundo, como Ulises»

Rafa Vega

Rafa Vega

Valladolid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:36

En mi casa saben que cuento con una memoria cargante para los asuntos y los detalles anodinos, esos que no van a ninguna parte ni ... sirven para nada. Pueden evaporarse de mi mente con extrema facilidad los natalicios y las citas médicas; soy capaz de confundir los nombres de personas habituales en mi vida. Pero puedo recordar sin dificultad lo que comió toda mi familia el tercer día de playa en la terraza de un alegre chiringuito durante las vacaciones de 1978 –incluso el título de las canciones que sonaban en la rocola– y contárselo a alguien hoy mismo mientras paso por alto que es su cumpleaños.

