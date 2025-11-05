El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos chicos de la cantera se afanan para secar la zona más encharcada por las goteras del pabellón Pisuerga. Mar García
La Platería en llamas

La heredera

«Esa cubierta que hoy se deja atravesar por los chubascos fue recibida por el actual gobierno municipal hace ya un ínterin notable de dos años y un tercio del tercero»

Rafa Vega

Rafa Vega

Valladolid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:11

Comenta

Sale la concejala Mayte Martínez en su propia defensa para justificar que el bochorno nacional de las goteras en el pabellón Pisuerga, con ... suspensión de partido incluida, ha sido fruto de una situación heredada. Tiene razón. Esa cubierta que hoy se deja atravesar por los chubascos fue recibida en herencia por el actual gobierno municipal hace ya un ínterin notable de dos años y un tercio del tercero. Añadiremos que lo hizo oportunamente y al instante junto con el resto de las instalaciones del mismo complejo deportivo: las gradas, los vomitorios, los vestuarios, los lavabos, el gimnasio, la sala de musculación, la de cardio, la de prensa y, por supuesto, la cancha.

La heredera