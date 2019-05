Premiar la excelencia En diagonal «Entre lo que se critica de Cayetana desde el sectarismo centrista de algunos está el único escaño obtenido en Barcelona, el suyo» La diputada del PP por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo (i), en un escaño del Congreso. / Efe ROSA BELMONTE Valladolid Jueves, 30 mayo 2019, 07:30

Cuando Albert Rivera intervino en el Congreso para protestar a Meritxell Batet por los ridículos acatamientos a la Constitución, Cayetana Álvarez de Toledo le aplaudió. En el grupo popular sólo lo hizo ella. La diputada por Barcelona se sorprendió de que los otros no aplaudieran y los otros se sorprendieron de que ella sí. ¿Cómo va a ser Cayetana Álvarez de Toledo portavoz de esa gente? Y mucho menos del gallego, ese señor que no se atrevió a ser candidato para suceder al otro gallego. Entre lo que se critica de Cayetana desde el sectarismo centrista de algunos está el único escaño obtenido en Barcelona, el suyo. Habría que saber si se hubiera conseguido sin ella, que sí se atrevió. Es difícil contestar las buenas campañas que hicieron Álvarez de Toledo y Arrimadas. No ha habido duda para hacer a esta portavoz de Ciudadanos. ¿Cómo va a hacer el PP a Cayetana portavoz si es la mejor cualificada? ¿Desde cuando se premia la excelencia?