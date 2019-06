Plásticos «Deberíamos recordar que, además de las toneladas de plástico que inundan cada sábado el carro de la compra, hay algo más de un solo uso: nuestra vida» Fotolia ALBA CARBALLAL Sábado, 8 junio 2019, 08:18

No sucede muy a menudo, pero de vez en cuando esa conciencia colectiva perversa llena de gatos, trap y porno que es internet nos da alguna alegría. Esta semana, sin ir más lejos, se ha difundido en redes un reto cuyo objetivo es boicotear los envases de plástico de un solo uso. Aunque la propuesta se haya quedado en anécdota y no haya tenido más remedio que circular por la carretera trillada de lo simbólico, no deja de sorprender que esta breve mecha ecologista haya prendido en un entorno hostil para la reflexión compartida. El drama profiláctico de nuestros días, sin embargo, va mucho más allá de las bandejas de porexpán. La comida basura, el clickbait, las fake news, una precariedad laboral que ya hemos normalizado o esas vidas idílicas tamizadas por un filtro color sepia que mostramos en Instagram están sustituyendo, con su velocidad de plexiglás, aquella existencia corpórea y taimada en la que había tiempo y lugar para la equivocación, la vulnerabilidad o las emociones complejas. Nos lo advierte Alba Rico en Ser o no ser (un cuerpo), pero también lo hacen —sin entrar en la pedantería de la literatura— la serie Black Mirror, la película Her o Lola Flores en aquella mítica entrevista con el loco de la colina: deberíamos proteger entre algodones las sutilezas propias del sentido del tacto.

La misma estupidez acomodada que nos lleva a pelar una naranja, desgajarla y envolverla en film transparente —como si la naturaleza no hubiese resuelto el problema de su conservación durante siglos y siglos de evolución cocinada a fuego lento— está terminando por despojar el ocio de su ritmo propio para cubrirlo de naderías de plástico azul. Las horas envasadas al vacío de los likes y los matches dejan en el paladar el mismo sabor amargo que los neumáticos quemados. La pausa voluntaria, por su parte, huele a papel de periódico, al sudor de los cuerpos que se rozan en un concierto, a los apuntes de todo el año condenados a la hoguera de San Juan. La prisa llena nuestro tiempo, pero no lo alimenta, igual que un McMenu sacia pero no nutre: lo verdaderamente nutritivo es el aburrimiento, el único caldo de cultivo posible para la creatividad. Deberíamos recordar que, además de las toneladas de plástico que inundan cada sábado el carro de la compra, hay algo más de un solo uso: nuestra vida. Puede que así consigamos, además de salvar el planeta, salvarnos también nosotros.