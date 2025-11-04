El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Demolición de parte de la Casa Blanca. Afp

Salón de baile

A la última ·

La idea de demoler el ala este para edificar un gran salón de baile no nos dice tanto de la megalomanía de Donald Trump como de su admirable autoestima

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

Los aficionados al cine americano sabíamos que la demolición de la Casa Blanca iba a llegar tarde o temprano, en cuanto los venusianos dispusieran de ... una nave espacial en condiciones y con las ametralladoras láser a pleno rendimiento. Ahora se ve que nos equivocábamos, salvo que una autopsia nos descubra, quizá dentro de muchos años, que bajo la piel anaranjada del cuadragésimo séptimo presidente de los Estados Unidos se esconde en realidad un lagarto con intenciones subversivas.

