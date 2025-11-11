El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fans de Rosalía en Barcelona. EFE

Meterse a monja

A la última ·

Estoy asustado por la repercusión del disfraz de monja sexy que se ha puesto Rosalía

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

Estoy asustado por la repercusión del disfraz de monja sexy que se ha puesto Rosalía. De pronto todos los medios de comunicación han empezado a ... hablar de una nueva oleada religiosa, un regreso triunfal del catolicismo que a los agnósticos nos ha pillado un poco desprevenidos. Como además ha coincidido con el estreno de 'Los domingos', la magnífica película de Alauda Ruiz de Azúa, el aluvión de artículos, opiniones y tesis filosóficas ha sido de tal calibre que imaginé una súbita avalancha de novicios y novicias haciendo cola en los conventos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

