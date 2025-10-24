Einstein dijo

Comenta Compartir

Llevamos años abusando del pobre Einstein. El Ministerio de Educación –gente indudablemente bien educada– le ha atribuido una cita que en realidad no es suya ... y luego ha borrado el tuit, como temiendo represalias de los herederos del psicólogo conductista B.F. Skinner, al parecer el verdadero autor de una de esas frasecillas que vuelan alegremente por internet y están pidiendo a gritos que alguien las estampe en una camiseta o en una tacita del desayuno. Decía Skinner y luego Einstein y más tarde Pilar Alegría: «La educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela». Puestos a elegir, tengo que reconocer que a mí me gusta más el otro Skinner, Seymour, el director del colegio de los Simpson, cuyas citas bien podría utilizar el Ministerio sin necesidad de pedir perdón a nadie: «¡Dos alarmas de pensamiento independiente en un solo día! Los niños están sobreestimulados. Willie, retira la tiza de colores de las aulas».

Debemos afrontar cuanto antes una cruda realidad: ni siquiera todo lo que dijo Einstein merece el mármol. Imaginemos que un día hiciera obras en casa. ¿Sería el Ministerio justo si difundiese como dogma de fe este mensaje: «Estoy hasta los huevos de los albañiles, siete días llevan para levantarme un miserable tabique» (Albert Einstein)? ¿Nos obligaría esa frase, en caso de haber sido pronunciada, a modificar todos los estudios de FP? ¿Debemos olvidar todo lo aprendido salvo, quizá, que hay que mirar dos veces lo que se lee en internet? Son preguntas que los pedagogos del Ministerio deben responder con urgencia y, a ser posible, sin recurrir a la IA y con un número asumible de palabras esdrújulas.

Temas

Albert Einstein