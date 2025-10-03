Permiso de lactancia: yo invito y tú pagas

Ya era hora de que pudieras dar el pecho sin tener que suplicárselo al jefe. Ese avance no se discute, Paco. Y menos ahora, que ... la niña está a puntito de hacernos abuelos. Aunque esto de que el permiso lo legisle el Estado, pero lo pague el empresario, me recuerda a aquel programa de la tele donde pedían donativos para comprarle una silla de ruedas a un niño con ELA, en vez de exigírselo a la Administración.

El permiso de lactancia, que nació para salvaguardar el derecho del niño a ser alimentado por su madre, ha degenerado en un bono de días libres. Y si lo juntas con la baja, suma lo suficiente como para que el Estado se haga la foto de adalid de la conciliación, mientras el que apoquina es el frutero, el estudio de arquitectos o Manolo el del taller.

En Valladolid hay 31.000 empresas. El 85% son micropymes, y esos supervivientes son los que pagan el 'bono' con el que, en su día, se ganaron unos cuantos votos. Fíjate, Paco: puedes acumular horas de teta como días libres, aunque el bebé lleve meses destetado y tenga dientes. Veintipico días de 'lactancia' con el crío en la guarde comiendo galletas.

El permiso ha mutado. De ausentarse para amamantar, a cubrir el cuidado del menor lactante. O no. Es una prórroga encubierta de la baja. Y el Estado lo proclama como un triunfo de la conciliación, pero no lo paga. Lo externaliza, lo envuelve en lenguaje bonito y se lo endosa al de siempre. El clásico: yo invito y tú pagas.

Eso sí, al menos lo pueden pedir hombres y mujeres. Porque si solo lo disfrutaran ellas, no habría quien contratara a una mujer paridera. Bastante tienen ya. Porque te digo una cosa, Paco: no puedo más con nuestro yerno diciendo «estamos embarazados», con la caña en una mano y la raqueta en la otra. Embarazada está tu hija, que es quien lleva las renuncias y las bragas de incontinencia.

¿Qué es eso de «estamos embarazados»? ¿Qué es eso de «permiso de lactancia» sin pecho?

Nos hemos empeñado en retorcer el lenguaje como si eso corrigiera desigualdades. Y eso no cuela.