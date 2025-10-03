El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una madre con el bebé recién nacido.

Permiso de lactancia: yo invito y tú pagas

El permiso de lactancia, que nació para salvaguardar el derecho del niño a ser alimentado por su madre, ha degenerado en un bono de días libres

Piluca Burgos

Piluca Burgos

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:23

Comenta

Ya era hora de que pudieras dar el pecho sin tener que suplicárselo al jefe. Ese avance no se discute, Paco. Y menos ahora, que ... la niña está a puntito de hacernos abuelos. Aunque esto de que el permiso lo legisle el Estado, pero lo pague el empresario, me recuerda a aquel programa de la tele donde pedían donativos para comprarle una silla de ruedas a un niño con ELA, en vez de exigírselo a la Administración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

