¡Ay Paco, qué cruz lleva encima esta hija nuestra! Con la ilusión que hace sacarse el carné... y ahora resulta que la DGT asume ... que hay 3.500 en lista de espera en Valladolid. Casi tantos como la cola de quirófano del Río Hortega, con más de tres mil pacientes aguardando turno como si fuera un casting. Y lo del carné no es comparable con la salud, claro... pero con dieciocho años perderte un fin de semana en Llanes por no tener coche, duele más que un 'ghosting'.

Ser de la generación Z es como entrenar a bofetadas. Primero el covid, que les pilló con catorce o quince años. Menos mal que muchas cosas ya se hacen antes, porque si no se quedan sin dar un mísero beso hasta los dieciocho. Les ha tocado reguetón en vez de Bowie, y de mejor amigo, ChatGPT. Y, ahora, encima sin coche para visitar al pretendiente virtual de Cádiz. El mundo no es injusto: es directamente cabrón.

El carné es ocio, sí, pero también trabajo. Y aquí falla todo: faltan examinadores, sobran plazas vacantes, y los procesos están tan tensionados que la espera media supera los tres meses. A eso se suma un dato nada menor: más de la mitad de los aspirantes suspende en primera convocatoria. Algo estamos haciendo tan mal que hasta parece aposta.

El día que por fin te llaman para el práctico, igual ya ni te acuerdas de frenar en las rotondas. Eso sí, lo mismo estrenas la autovía a Soria. ¿Te imaginas, Paco? Justicia divina para los Z.

Pero lo más surrealista son esos miles de alumnos esperando a examinarse por falta de funcionarios. De funcionarios, Paco. Según Infojobs, el 70 % de los jóvenes aspira a una oposición pública. Lo flipas: estudias seis años para ser ingeniero, pero tu objetivo es hacerte con una plaza de C1. En el último año se han presentado 12.000 aspirantes –muchos con titulaciones superiores– a puestos de C1 en Castilla y León. Ahí lo dejo.

Nuestra hija al final ha claudicado y se ha bajado una app de Renfe. Dice que los trenes llegan tarde, pero que al menos llegan.