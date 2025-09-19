El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vehiculos de autoescuela en prácticas.
Inconsciencias

Justicia divina para los Z

«El carné es ocio, sí, pero también trabajo. Y aquí falla todo: faltan examinadores, sobran plazas vacantes, y los procesos están tan tensionados que la espera media supera los tres meses»

Piluca Burgos

Valladolid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 06:48

¡Ay Paco, qué cruz lleva encima esta hija nuestra! Con la ilusión que hace sacarse el carné... y ahora resulta que la DGT asume ... que hay 3.500 en lista de espera en Valladolid. Casi tantos como la cola de quirófano del Río Hortega, con más de tres mil pacientes aguardando turno como si fuera un casting. Y lo del carné no es comparable con la salud, claro... pero con dieciocho años perderte un fin de semana en Llanes por no tener coche, duele más que un 'ghosting'.

