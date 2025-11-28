No frustrarás

Antes, de chaval, te pillaba un vecino fumando y te soltaba una colleja por gilipollas. Llegabas a casa, lo contabas, y te caía otra por ... volver a ser gilipollas. Mano de santo. Pero hoy suspenden al crío y corremos a pedir una reunión urgente para auditar al profesor, al examen y todo lo que no sea el niño.

Vivimos atenazados por el miedo a frustrarlos, miedo a que dentro de veinte años su terapeuta diga que todo empezó cuando les pedimos recoger unos calcetines en pleno proceso madurativo. La gente sin hijos nos mira como a una secta. Nos ve negociar con criaturas de cinco años como si tuvieran cargo en el organigrama familiar. Normal que baje la natalidad; no es la vivienda, es vernos a nosotros. Acojona.

Les pides que recojan un plato y te miran como si fuera obra civil. Un día dije: «Saca el lavavajillas», y me soltó una mirada de juez del Supremo. Al final lo haces tú, no vaya a ser que alegue: «Me explota».

Y las crisis tecnológicas... Se cae la wifi y entran en duelo nacional. Y tú, instintivamente, corres a reiniciar el 'router' como si fuera un desfibrilador. Internet vuelve, sí, pero tu dignidad no siempre.

El estudio ya es tragicomedia. En una tienda me dijeron: «Las mesas ahora son amplias para que cuando tengáis examen quepáis los dos». ¿Tengáis? ¿Los dos? Y aquí estamos, Paco, compartiendo pupitre.

En Navidad cada progenitor llega con su táper para el niño, que entre los veinticinco canapés de la abuela siempre hay un enemigo: cebolla, pimiento o vinagre. Con la de mollejas que nos hemos comido en esta casa, Paco, algo se nos está yendo de las manos. Fíjate que incluso les preguntamos: «¿Te aburres, hijo?», como si fuera una enfermedad tropical.

Entre crianza premium y tonterías varias, hacemos lo que podemos. Y oye, no sale tan mal. Al final queremos lo de siempre: que salgan adelante y un día pongan el lavavajillas sin tener que 'googlearlo'.