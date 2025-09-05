Crianza y otras formas de esclavitud consentida

Publiqué mi primera noticia en El Norte de Castilla, en 1998. Hoy vuelvo, más vieja y con menos inconsciencia –que no sé si es lo ... mejor para escribir columnas, la verdad–.

Ay Paco, llega septiembre. No es la vuelta al trabajo, es peor. Es el mes en el que arranca la gran mentira de la crianza moderna: que tener hijos también es una experiencia socialmente enriquecedora. Pobres padres. Pobres madres. Bastante tienen con sobrevivir como para encima hacerse inseparables de los padres de los amiguitos de sus hijos.

Vas al cole con tu criatura y, según llegas, ves a los demás cargados como sherpas: mochilas, patinetes, ánimos… Una romería matutina con paso de penitencia. Y a la salida, al parque. Porque si no te integras, tu hijo no va al cumple, no entra en el grupo, no tiene plan. Y tú, señalado.

Todo se multiplica: cena de baloncesto, comida de inglés, barbacoa de madres. Siempre hay ese progenitor que lo organiza todo, como si el cole fuera su microempresa emocional. Propone, reparte tareas y exige confirmación. Suele tener un niño complicado —digámoslo con ironía— y lo que no gestiona, lo dirige, porque decide qué criaturas entran en el grupo; solo los que convienen a su hijo. Es el delegado vitalicio del grupo, mandando mensajes con caritas sonrientes y tono de ultimátum.

¡Pero si cuando teníamos vida no salíamos tanto! Ahora hay que estar disponible, caer bien, sonreír en bucle. Es como una oficina, pero sin sueldo y con niños. Ay Paco, menos mal que te fuiste antes de ver en lo que se ha convertido esta vida social paralela.

Somos incapaces de criar como nuestros padres, sin meternos en esta comedia que no sabemos cuándo comenzó ni por qué aceptamos el papel con tantas ganas.

Empieza cada septiembre y no acaba nunca. Porque no crías hijos, crías vínculos, horarios, grupos de Whatsapp. Y sin saber cómo, tu vida gira en torno a gente con la que tan solo compartes haberte reproducido más o menos al mismo tiempo.