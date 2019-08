El peronismo arrasa «La consulta celebrada apenas sirve para seleccionar candidatos, pero la diferencia entre las dos grandes opciones es tan amplia que parece imposible que el actual presidente pueda invertir la tendencia» EL NORTE Valladolid Martes, 13 agosto 2019, 07:35

El presidente argentino, el liberal Mauricio Macri, al frente de Juntos por el Cambio, obtuvo un pésimo resultado en las primarias de este domingo frente al tándem peronista formado por Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que parten como clarísimos favoritos para la elección definitiva de octubre. La consulta celebrada apenas sirve para seleccionar candidatos, pero la diferencia entre las dos grandes opciones es tan amplia, de 15 puntos porcentuales, que parece imposible que el actual presidente pueda invertir la tendencia en una proporción tan alta. En la provincia de Buenos Aires, donde Macri contaba con la baza de la popular gobernadora María Eugenia Vidal, el candidato kirchnerista, Axel Kicillof, rozó el 50% y Vidal se quedó en el 32%. Las encuestas habían dado por perdedor a Macri pero no era imaginable una derrota tan abultada. Aunque la gestión del mandatario conservador ha sido sencillamente desastrosa. El año pasado, la inflación alcanzó el 47,6%, el máximo en 27 años, y para 2019 y 2020 se esperan dos años más de recesión. Pese a todo ello, ayer el peso argentino se hundió más de un 30%, la bolsa de Buenos Aires cayó el 10% en la apertura y los valores argentinos se desplomaron hasta un 40% en Wall Street. Argentina no tiene suerte porque si el último gobierno ha fracasado, su alternativa no suscita precisamente una confianza indescriptible.