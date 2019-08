Miquel Iceta ha leído durante sus vacaciones en Menorca 'Je diré malgré tout que cette vie fut belle', de Jean D'Ormesson (hay foto). D'Ormesson murió el mismo día que Johnny Hallyday. Creía que un escritor no debía morirse a la vez que una estrella (le había pasado a Jean Cocteau con Edith Piaff). El título de las memorias (él decía que no lo eran) es de Louis Aragon, uno de sus autores favoritos. Y Chateaubriand, Flaubert, Morand o Marguerite Yourcenar. D'Ormesson se empeñó en que esta entrara en la Academia Francesa. La primera mujer 346 años después de su fundación por Richelieu. «La Academia recibe a un escritor, no a una mujer», dijo en su discurso. La consejera catalana de Agricultura, de ERC, se ha fotografiado riendo con una botella de cerveza artesana en la que se lee 'Fuck Spain'. Que un tipo que lee a D'Ormesson en francés acabe pidiendo el voto para Sánchez a ese tipo de pelanas dice mucho de dónde estamos en política.