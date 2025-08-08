Mentir también mata

Eppur si muove'. «Y sin embargo, se mueve». Lo dijera o no –que parece que no–, la frase atribuida a Galileo ha trascendido al tiempo. ... Te puedes poner como quieras, puedes insistir de mil modos, presionar hasta pensar que has vencido la resistencia e impuesto tu idea o argumento, pero… ¡no tienes razón! Y es que la naturaleza de las cosas es invencible, tenaz y siempre termina por resurgir.

Esta realidad puede pensarse para numerosas cuestiones. Pero puede resultar en nuestros días útil referirla a la verdad, a la que se contrapone la mentira. Los casos recientes de los currículos vitaminados invitan a pensar más allá: en el valor de la verdad. Si no existe la verdad, como con tanta insistencia, con tantos medios y desde hace tanto tiempo se ha pretendido inculcar, tampoco existe la mentira. Si ni verdad ni mentira existen, la palabra no tiene valor alguno, la comunicación y el entenderse devienen en imposibles metafísicos y la polarización está servida. ¿Les suena? Quizá esto es lo que se pretende lograr negando la mayor. Pero, si no existe, ¿a qué este escándalo cuando se miente?, ¿por qué exhibimos una piel tan fina para repudiar la mentira y a los mentirosos? ¿Por qué será que todavía no aceptamos, de ninguna manera, que nadie nos engañe y, menos aún, nuestros representantes públicos?

'Eppur si muove…' Exigimos, como personas que somos, que se nos diga la verdad. Un concepto nítido para los niños, quienes aprenden, casi a la vez que a hablar, conceptos esenciales: ¡mío!, ¡mentira! o ¡no es justo!... ¿Qué tendrá la verdad? Es tan valiosa que los mismos que niegan su existencia, desean luchar contra los bulos e imponer sus relatos. ¿Para qué? Si no existiera la verdad, si esta fuera relativa, adaptable a los momentos…, ¿por qué ese afán por controlar los medios, por reescribir la historia…? Es tan valiosa que las dictaduras, las autocracias, los grandes manipuladores, luchan por escribir «su verdad».

La verdad, y no la mentira, es imprescindible para la convivencia social y para construir nuestras sociedades. Nuestra civilización se asienta en la confianza y en esta, el respeto a la verdad es su base. Habermas fundamentaba en «un proceso de argumentación sensible a la verdad» la legitimidad de la Constitución de un país. Las lógicas divergencias políticas deberían resolverse de «forma razonable». Y esta «forma razonable» de hacer, debe encontrar su razón –valga la redundancia– en la verdad y no el juego coyuntural de mayorías aritméticas tantas veces resultado de manipulaciones, de jugar con los sentimientos de los votantes potenciales, de oportunismos… Para desgracia de todos y de nuestra sociedad, esta sensibilidad con la verdad no es la nota dominante que construye las relaciones. En consecuencia las argumentaciones sensibles con la verdad se marginan y priman los intereses, muchas veces particulares, y tantas otras cortoplacistas, que olvidan y marginan el bien común. Una vez más, se impone la ley del más fuerte. Puede parecer que quien más miente se lleva el gato al agua pero, en realidad, cuando una persona miente, corrompe. Cuando quien lo hace es alguien con responsabilidades públicas el daño es corrosivo. Cuando la mentira se instaura, y se acepta, como pauta en una sociedad, su declive está asegurado y puede ser irreversible. Desde lo personal, nuestro compromiso debe estar en exigir y ofrecer sensibilidad con y hacia la verdad.