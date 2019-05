Ni un paso atrás en los avances sociales

Somos una sociedad madura, con más de 40 años de democracia a nuestras espaldas. Vivimos en un sistema político donde los modelos de gobernabilidad han variado de manera notoria en los últimos años. Vamos a un modelo más fragmentado, donde primarán los bloques, pero donde va a ser más necesaria que nunca la capacidad de diálogo, de acuerdos y de consensos de nuestros líderes políticos.

El próximo domingo tenemos una cita electoral para tres comicios. El europeo, al cual no se le otorga el valor adecuado por parte de la ciudadanía, pero que sin duda traerá unos cambios muy importantes en la configuración del nuevo Parlamento. La Europa que se conforme a partir de estas elecciones no puede dejar de lado las cuestiones sociales. Tiene por delante el reto de desarrollar un modelo que no solamente favorezca el crecimiento económico y el desarrollo de los países, sino que promueva la solidaridad, la justicia, la cohesión social, y que atienda a las personas y a los grupos más vulnerables.

A nivel territorial, tanto autonómico como municipal, Castilla y León ha desarrollado importantes avances: un sistema de garantía de ingresos mínimos como derecho subjetivo; una educación de calidad, transformadora; y unos servicios sociales modernizados e innovadores. Por tanto, nuestra mayor preocupación en estos momentos debe de estar en exigir que quien gobierne en el plano territorial, consolide los avances sociales alcanzados en términos de garantía de derechos. No podemos permitir que el nuevo gobierno dé un paso atrás en esta materia y que se aumente la brecha de la desigualdad o que haya ciudadanos, que no se beneficien en igualdad de condiciones del Estado de bienestar.

No debemos de olvidar que los modelos de bienestar social tiene una función redistribuidora y compensadora de las desventajas. Por lo tanto, serán necesarias políticas y medidas específicas para compensar las desigualdades que sufren determinados grupos de población en nuestra comunidad: personas sin hogar, minorías étnicas, emigrantes, víctimas de violencia de género.... Políticas públicas donde prime el principio de equidad, se garantice la igualdad de trato, la igualdad de oportunidades y se corrijan las desventajas.

Somos una sociedad civil que busca la cohesión social, necesitamos fortalecer las políticas sociales con políticos que estén a la altura de este desafío.