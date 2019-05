Partida de póker en Castilla y León EDITORIAL La región ha rechazado los extremos a la hora de decidir su arco parlamentario Urnas en un colegio electoral de Segovia. / Óscar Costa Lunes, 27 mayo 2019, 21:44

Las elecciones dibujan en Castilla y León un paisaje político que no se presta a muchas interpretaciones. El Partido Popular ha perdido apoyos de manera contundente y en todas las plazas principales. Es la primera y principal conclusión. Solo la ciudad de Segovia se libra de la quema. En algunas de ellas de manera tan aparatosa como en Ávila, donde el expresidente de la Diputación con el PP, Jesús Manuel Sánchez, y su formación 'Por Ávila' han logrado incluso entrar en Las Cortes con un procurador. El PP no solo se ha dejado por el camino 13 escaños en cuatro años, 80.000 votos, seis puntos porcentuales de respaldo ciudadano y las victorias que venía repitiendo cada domingo electoral desde hacía décadas, sino que lo ha hecho con una alta participación, más en las autonómicas que en las locales, y frente a un PSOE que ha ganado nueve puntos y 125.000 sufragios. Hace un mes, Pedro Sánchez logró en la región 450.000 votos al Congreso, es decir, unos 27.000 menos que los 477.000 que ha cosechado este domingo Luis Tudanca. Por tanto, cualquier ejercicio de autocomplacencia en las filas populares solo servirá para abundar en errores que ya se adivinaban tras el escrutinio del 28 de abril. El secretario general socialista sale victorioso con claridad, pues ha ganado apoyos en todas las provincias, tanto en autonómicas como en municipales y europeas, aunque necesita de Ciudadanos, una formación que, llegado el caso de dejarse querer, exigirá promesas y gestos que blanqueen los tonos más radicales y próximos a Pedro Sánchez del PSOE regional. Y por último Ciudadanos, tercero en discordia, dispone de una oportunidad única para adquirir protagonismo en la comunidad. Sus trece representantes valen oro y los venderá carísimos. Será quien reparta las cartas en la partida de póker que comienza a jugarse desde ya en los despachos de las tres formaciones. Así pues, lo que parece evidente es que Castilla y León rechaza los extremos, pues Podemos y Vox solo logran un procurador. Es de suponer también que la esperanza de muchos ciudadanos sea que, en la configuración concreta que finalmente determinen las tres fuerzas políticas, el gobierno de la Junta pueda sostenerse con un pacto lo más estable y sólido posible, que no acabe amenazado por escenarios futuros de bloqueo institucional o rupturas precipitadas. Un gobierno quizás fraguado más por las cesiones y la generosidad que por las conquistas y el cortoplacismo.