Soterrarlo todo

Corría junio de 2015 y se cumplía el mayor sueño de mi vida: ser alcalde de la ciudad que me vio nacer, que vio nacer a mi madre, a mi única hermana y a mis hijas. En 2001, con 31 años, intenté ser candidato a la Alcaldía por el PSOE —mi partido desde los 20—, pero perdí aquellas primarias por solo 12 votos. Catorce años después, tras mucha constancia, mucho trabajo y mucho patear cada barrio y cada calle, alcancé el ansiado objetivo. Ser alcalde de mi ciudad me deparó momentos maravillosos y alguna que otra pesadilla. Siempre que se me ha preguntado he subrayado que la peor de todas fue la situación en la que encontramos la sociedad encargada de hacer el tan deseado soterramiento del ferrocarril.

En octubre de 2015, apenas cuatro meses después de estrenarme como alcalde, asistimos al primer consejo de administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad tras las elecciones. Fue allí y en ese momento cuando se nos desveló que sobre la sociedad pesaba una deuda de 400 millones de euros, que no había un céntimo en la caja y que el primer pago de 125 millones vencía el 31 de diciembre de ese mismo año y había que afrontarlo. Cuando preguntamos quién pagaría esa deuda, se nos respondió que todos los socios en función de su participación, pues todos habían suscrito unas garantías en forma de comfort letters. Al Ayuntamiento le correspondían 100 millones de euros.

Buscamos y rebuscamos en los expedientes municipales y esa garantía —la famosa comfort letter— no constaba en ningún expediente, no contaba con informe alguno ni había sido aprobada por el Pleno municipal, como exigía su naturaleza jurídica. Fue firmada por el anterior alcalde y remitida a la Sociedad motu proprio y a escondidas. La gran mentira del soterramiento, que muchos creímos a pies juntillas, necesitó de otras mentiras accesorias para sobrevivir tanto tiempo. Hasta ahora, la famosa comfort letter había sido la mayor de todas.

A partir de ahí comenzó un periplo que he querido olvidar: llamadas de los bancos a horas intempestivas de la noche a mi propio domicilio —alguna amenazante, realizada supuestamente desde una notaría—, presiones que nunca antes ni después he vuelto a vivir, ni siquiera con la posterior remunicipalización del agua.

Lo cierto es que, con mucho sufrimiento, buscamos una salida a una situación que abocaba a la sociedad a la quiebra y a la pérdida de los nuevos talleres de Renfe —que habrían quedado sometidos al proceso de liquidación— y acordamos un convenio con el entonces Gobierno de Mariano Rajoy y de Juan Vicente Herrera que desinflaba un sueño colectivo, nos bajaba (o subía) a la tierra e introducía la única posibilidad realista que cabía en Valladolid: una integración de las vías en superficie mediante pasos bajo o sobre las mismas.

Conseguirlo pasaba porque Adif y Renfe asumieran la deuda de la sociedad, liquidaran con los bancos la totalidad más de 400 millones ya vencidos como consecuencia del impago y porque las partes, por primera vez en la historia, asumieran con sus propios recursos la tarea de mejorar la integración ferroviaria a su paso por la ciudad. Quiero recordar hoy la honestidad y rectitud del entonces ministro Íñigo de la Serna y del presidente de Adif, Juan Bravo, que desde el principio fueron leales, honestos con la verdad y se enfrentaron a su propio partido en Valladolid, que se negaba a aceptar lo inevitable y pretendía seguir jugando con la ciudad. Veinte años haciéndolo les parecían pocos.

La trampa y la frivolidad

Llegó 2023 y el sr. Carnero, candidato a la Alcaldía, en un ejercicio de desmemoria o lo que es peor, de frivolidad deliberada, recuperó la propuesta del soterramiento, soslayando las dificultades y problemas que lo llevaron al fracaso y obviando la responsabilidad que tuvo en ello su propio partido, el Partido Popular. Esa propuesta —junto con otras que nunca han visto ni verán la luz y que parecían más propias de alguien que no esperaba ganar y, por tanto, nunca se vería obligado a cumplirlas— se ha tornado en una trampa de la que el ahora alcalde no ha sabido o querido salir y que condena a la ciudad a la nada durante, al menos, la próxima década y media.

Lo sucedido esta semana es un auténtico drama. Frente a la situación límite en que la encontramos en 2015, hoy la Sociedad Valladolid Alta Velocidad cuenta con más de 125 millones de euros en caja —más dinero que en las propias arcas municipales—, con proyectos aprobados y obras listas para empezar por importe de más de 50 millones. ¡Menuda inyección económica y de empleo para la ciudad! Todo eso se ha ido al traste por la actitud irresponsable de quien más promesas ha incumplido en estos dos años. Lo único que ha cumplido es lo que no prometió y lo que ocultó a los vallisoletanos: marcharse al Senado tres días a la semana para eludir sus obligaciones como alcalde, lo que evidencia que regir Valladolid nunca ha sido ni su interés ni su vocación.

Por cierto, el pretexto pueril con el que justificó esa decisión de ser medio-alcalde y medio senador —cuyo fin último era ganar más dinero—consistía precisamente en «trabajar cerca de los ministros para soterrar». Pues bien, en los dos años que llevo acudiendo al Senado cada martes a las sesiones de control al Gobierno, se me han acercado muchos alcaldes a hablar de cuestiones de interés para sus municipios. Nunca lo hizo el alcalde de mi ciudad. Nunca. Y, sin embargo, reclama «diálogo». Queda de manifestó que su apelación constante al diálogo es mera impostura.

Con sus acciones y omisiones, Ayuntamiento y Junta han abocado a la sociedad a una liquidación en la que la ciudad no solo perderá la oportunidad de seguir mejorando, tendremos que asumir la parte de deuda que nos corresponde

Valladolid no tendrá soterramiento. Lo sabemos todos los que contamos con un mínimo de información y de honestidad. Ni técnica ni económicamente el proyecto es viable. Buena prueba de ello es el tiempo transcurrido desde que la idea se gestó hasta hoy sin que se haya llevado a cabo y sin que ningún gobierno, de ningún signo político haya puesto un céntimo de euro para hacerlo realidad. ¿No es esa la mejor prueba de su inviabilidad? ¿Hace falta más explicación? Si el soterramiento fuera viable, ya se habría hecho. ¿O es que Carnero tiene más capacidad de gestión, dedicación, peso político y liderazgo que todos sus predecesores? Todo apunta a lo contrario.

Es curioso escuchar al PP hablar de la deuda pública y, al mismo tiempo, olvidar que quien tendría que financiar la operación —Adif— arrastra 23.000 millones de deuda, y que la Junta de Castilla y León no nada precisamente en la abundancia, como revela el no tener siquiera recursos para mantener un operativo antiincendios profesional y permanente todo el año.

La única posibilidad real —y no menor— que tenía la ciudad era mejorar la relación de ambos márgenes de la vía con nuevos pasos que añadieran más y mejor permeabilidad. Es lo que han hecho cientos de ciudades europeas, algunas con muchos más recursos que la nuestra —Zúrich, Burdeos o Múnich—, trufadas de vías que recorren su trama urbana y con las que conviven e integran de forma razonable.

En Valladolid, la racionalidad ha sido sustituida por la demagogia y el empecinamiento en la mentira. Con sus acciones y omisiones, Ayuntamiento y Junta han abocado a la sociedad a una liquidación en la que la ciudad no solo perderá la oportunidad de seguir mejorando que le brindan los 125 millones que tiene en caja en la Sociedad sino que nos saldrá a los vallisoletanos por un ojo de la cara: tendremos que asumir la parte de deuda que nos corresponde —esa que algún irresponsable dice que no existe— y que lastrará a la ciudad durante muchos años. El daño es inmenso e irreparable.

El lunes se pudo evitar. Bastaba con haber cumplido lo firmado —que es lo que hace la gente decente—, licitar las obras de Ariza y permitir que esos pasos se construyeran, evitando la resolución del convenio. Asistí a los últimos momentos de la reunión como espectador desde Londres, donde me encontraba en la asamblea de la Organización Marítima Internacional, con un ojo en el móvil esperando un milagro y sufriendo otra terrible decepción —en un símil con lo que me sucede desde hace tiempo cuando veo los partidos de mi Pucela—. Llegué a tiempo de escuchar en boca del alcalde el epitafio: «¡Suspende la estación y licitamos Ariza!». Esa frase quedará para la historia como el retrato de una necedad sin límites que condenó a Valladolid a la nada y a la deuda; retrato de un alcalde y sus cómplices —el más vergonzante de todos, el consejero de incendios varios, cuya firma está estampada en el convenio que hoy decide incumplir—. Todo un jurista de postín.

Tristeza e impotencia

Escribo estas letras para cerrar mi duelo. Me desgarra pensar que tanto trabajo y tantos recursos públicos se tiran por la borda cuando la alternativa es la nada y la deuda. Me duele mi ciudad, pero ya no soy su alcalde. No puedo seguir vinculado emocionalmente a un proyecto que han destruido quienes más interés deberían haber tenido en protegerlo y desarrollarlo. Cipolla, en sus «leyes fundamentales sobre la estupidez humana», describe con precisión la naturaleza de las decisiones adoptadas por Carnero y sus secuaces. Decisiones estúpidas porque todos perdemos. Ahora seguirán con su sainete. La historia y, ojalá la ciudadanía, les pondrán en su sitio.

Yo seguiré trabajando por mi país y por mi ciudad en lo que me dejen los que solo ponen palos en las ruedas. A primeros de diciembre viajaré a China a visitar las instalaciones de Gotion para conocer de cerca su proyecto y terminar de cerrar el acuerdo de esa fábrica que proporcione futuro, trabajo y esperanza a la tierra que me vio nacer. Mi única preocupación es la actitud de quienes prefieren quedarse ciegos y dejar ciega a Valladolid y a Castilla y León con tal de dejarme a mí tuerto. Pareciera que quieren soterrarlo todo.

Que les aproveche.