Que por mayo era, por mayo El espigón de recoletos «El secreto está en los secretarios municipales y en manejar los presupuestos de lo menudo, que sumado hace lo grande, la comunidad autónoma y el territorio todo» José Ibarrola Valladolid Sábado, 11 mayo 2019

El último sondeo del CIS augura que estas elecciones municipales, autonómicas y europeas asistiremos al descalabro definitivo de los populares, que se las prometían muy felices, y los candidatísimos, desde el jactancioso Casado al bilioso Abascal, pasando por el 'docto' Sánchez o el aburguesado Iglesias, vuelven con denuedo a darle a la autoestima y al comicio, esa mala costumbre. Desbandada, pues, en el Partido Popular: ningún alcalde quiere ya hacerse la foto con el Niño de Palencia, aquellos, ay, que otrora le besaban en la boca con sabor a galleta de Aguilar de Campoo. En Ferraz todo está dispuesto para el triunfo, ¡oh, Cesar Augustus Plagiatus!

El secreto está en los secretarios municipales y en manejar los presupuestos de lo menudo, que sumado hace lo grande, la comunidad autónoma y el territorio todo. Los barones socialistas de las Castillas y las Extremaduras dicen que hay que 'regionalizar' las campañas y en Génova a estas cabalgadas de la propaganda le llaman 'territorialización'.Los jefes de partido persiguen a los alcaldes, ediles y concejales, el disputado voto de los Cayos que pueden evitar sangrías y llantos efébicos y gimientes en Madrid el 26 de mayo por la noche. Puede ocurrir que entonces muchos dejen de chupar el dulce jugo de la mamandurria y que se caigan de las listas, del caballo y del tren en marcha de esta democracia. Luego están los europeístas, los que ven en Bruselas un retiro dorado apenas alcanzada la pubertad y abunda el chocolate belga. Hay escenas del Parlamento Europeo medio vacío que asustan y allí, en la lozana 'Région de Bruxelles-Capitale', se les inflama la pasión y hacen carrera y doblete con la coima, con idas y venidas a Madrid, a ver a la legítima y a los niños.

El ministro Ábalos se inventó aquello del 'superdomingo' en un arrebato yanqui y Dolors Montserrat, que quiere coger el avión para el Europarlamento, ha dicho anteayer que en el PP no son «una moda», si bien lo parecen. Y es que la política, como la hora de las rebajas, es cosa pasajera. De un entrar pobre de solemnidad y un irse con los bolsillos llenos, a resolverte un poco la vida, Lola, lejos ya las milicias republicanas en la fosa y el panteón de los caídos por España, que los muertos no piden pan, pero cotizan muy bien en los discursos si son de la Guerra Civil. Dice la derechona que el buen español no vota a la izquierda, pero sí lo fueron Azaña, Zugazagoitia y Machado, por citar algunos que se llevarían las manos a la cabeza viendo cómo desde las tribunas se apela a la ignorancia, la demoscopia, la macroencuesta, el sentido patriótico y el 'sorpasso'.

Mientras, la CNMC ha abierto otra investigación para esclarecer la alteración del mercado mayorista de la luz el pasado martes –de 40 euros a 11.500–, justo cuando se celebraba la semifinal de la 'Champions', cuando hace la calor, cuando los trigos encañan y están los candidatos en flor.

