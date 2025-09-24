El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Plaza Mayor de Valladolid. Rodrigo Jiménez

Se vende casco histórico (razón aquí)

«De continuar por el camino que hemos tomado, no sorprenderá que el Conde Ansúrez descienda de su pedestal y busque una plaza donde todavía recuerden su nombre»

Martín Heredero Campo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:11

Adentrarse en la Plaza Mayor de Valladolid es hoy una experiencia internacional. Se encuentra uno en el centro de Castilla, bajo la atenta mirada del ... Conde Ansúrez, recorriendo los soportales que han visto pasar los siglos, y puede hacerlo devorando una smash burger, deglutiendo un café enligado con siropes dulzones o, quizá, consumiendo un sucedáneo del helado artesanal perlado de los imprescindibles toppings. La belleza de este paseo gastronómico es que puede realizarse en cualquier país y en cualquier ciudad, sin importar qué conde haya o deje de haber en el medio de la plaza.

