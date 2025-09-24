Se vende casco histórico (razón aquí)

Adentrarse en la Plaza Mayor de Valladolid es hoy una experiencia internacional. Se encuentra uno en el centro de Castilla, bajo la atenta mirada del ... Conde Ansúrez, recorriendo los soportales que han visto pasar los siglos, y puede hacerlo devorando una smash burger, deglutiendo un café enligado con siropes dulzones o, quizá, consumiendo un sucedáneo del helado artesanal perlado de los imprescindibles toppings. La belleza de este paseo gastronómico es que puede realizarse en cualquier país y en cualquier ciudad, sin importar qué conde haya o deje de haber en el medio de la plaza.

Lo que acabo de describir podría extenderse mucho más allá de la Plaza Mayor; quien acostumbre a pasear por las calles del centro lo sabe perfectamente, y también conoce el tipo de negocios de los que hablo. Es evidente que los bares donde puede uno ver a la misma plantilla trabajando a lo largo de los años y donde puede tomar un café sin nada —sobre todo sin nombres extraños ni aditamentos arlequinados—, disminuyen. Cabe preguntar, entonces, por qué nuestro centro es, cada vez más, menos nuestro y más global; es decir, más de nadie.

Podemos partir del ejemplo de una cadena de hamburguesas cualquiera. Cuando uno pasa por delante de su puerta, se encuentra que esta está custodiada por una cantidad de basura nada desdeñable. Papelorios, vasos y pequeños sobres con salsas son los pecios de las jornadas de glotonería a las que invitan estos comederos. Difícilmente sucedería esto en un restaurante al uso: no encontramos nunca platos, botellas de vino vacías o restos de lechazo a las puertas de los locales de nuestra ciudad que han soportado el paso del tiempo. ¿Por qué a estos lugares masificados los acompaña un cierto grado de incivismo?

Lo que descubrimos observando la mugre generada por la comida rápida, hija de la globalización homogeneizadora, es que la ética y la estética son hermanas. Cuando el gusto baja de nivel, proliferan en una ciudad como la nuestra este tipo de establecimientos de comistrajos ultracongelados y baratijas made in China. También medra aquel que, con el estómago colmado por ingredientes inciertos, deja caer su vaso de bebida almibarada al suelo. Aunque los escolásticos dijesen que de gustibus non est disputandum —o sea que, para gustos, colores—, creo que hay apetencias que han de ser cuestionadas. Al capitular en la cuestión estética se desliza, también, la falta ética.

No se trata de que no pueda haber variedad. Es cuestión, más bien, de asegurar que la propia ciudad sea reconocible en un futuro próximo. Y esto depende únicamente de cada uno de los ciudadanos, que moldea la calle mediante su inversión en tal o cual negocio. La responsabilidad por el gusto educado es la salvaguarda de que Valladolid lo siga siendo. De continuar por el camino que hemos tomado, no sorprenderá que el Conde Ansúrez descienda de su pedestal y busque una plaza donde todavía recuerden su nombre.