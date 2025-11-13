El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Juan del Val EFE

Hechos reales

El emérito está de promoción de su libro, como lo está Juan del Val con su flamante Premio Planeta

Marta San Miguel

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:18

Sucedió durante una cena en el Palacio del Elíseo. En abril de 2023, el presidente Emmanuel Macron invitó a Mario Vargas Llosa con motivo de ... su ingreso en la Academia Francesa; junto al Nobel peruano también estaban esa noche el rey Juan Carlos I y el escritor Javier Cercas. En ese encuentro, el monarca le echó en cara al narrador extremeño que en su libro 'Anatomía de un instante' diera a entender que tuvo algo que ver con el golpe de Estado del 23-F: «¿Cómo puedes creer que yo estuve involucrado en el complot?», le abroncó el rey, según él mismo contó al periódico 'Le Figaro' durante la promoción de su libro 'Reconciliación', que ya está a la venta en Francia. Pero según Cercas nada de eso sucedió esa noche, y preguntado por El País, sostiene que no recuerda «ni esa frase ni el reproche». ¿Hubo entonces ese ataque en la cena? ¿Hay que preguntarle a Macron o asumimos el juego?

