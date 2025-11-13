Hechos reales

Sucedió durante una cena en el Palacio del Elíseo. En abril de 2023, el presidente Emmanuel Macron invitó a Mario Vargas Llosa con motivo de ... su ingreso en la Academia Francesa; junto al Nobel peruano también estaban esa noche el rey Juan Carlos I y el escritor Javier Cercas. En ese encuentro, el monarca le echó en cara al narrador extremeño que en su libro 'Anatomía de un instante' diera a entender que tuvo algo que ver con el golpe de Estado del 23-F: «¿Cómo puedes creer que yo estuve involucrado en el complot?», le abroncó el rey, según él mismo contó al periódico 'Le Figaro' durante la promoción de su libro 'Reconciliación', que ya está a la venta en Francia. Pero según Cercas nada de eso sucedió esa noche, y preguntado por El País, sostiene que no recuerda «ni esa frase ni el reproche». ¿Hubo entonces ese ataque en la cena? ¿Hay que preguntarle a Macron o asumimos el juego?

El emérito está de promoción de su libro, como lo está Juan del Val con su flamante Premio Planeta. No sé qué se venderá más en las librerías próximamente, pero hay algo crucial que nos está poniendo en bandeja el mercado editorial el 3 de diciembre, fecha en la que sale a la venta el libro con las memorias del emérito en nuestro país, y es el límite entre el recuerdo, el juicio, la indulgencia y la verdad. ¿Cómo hay que entender el título, a las puertas de la celebración del 50 aniversario de la instauración de la monarquía en España tras la muerte de Franco, en un acto que no contará con el que fue el protagonista? ¿Qué queremos encontrar en esas páginas en realidad? Un libro de memorias se parece a un diario porque se le atribuye una cualidad confesional, pero nada más lejos. Un diario tiene algo improvisado, un ejercicio a vuela pluma donde los hallazgos llegan al narrar lo cotidiano.

Pienso en los diarios de Iñaki Uriarte, en los de Andrés Trapiello, en los de Virginia Woolf, los de Cheever. Hablan de sí mismos, de lo que les pasa y ven, reflexionan sobre lo que les sucede y su memoria; y aunque muchas veces están escritos para ser leídos, no quita validez a su relato porque en el fondo lo que logran es encender una luz para que veamos esas cualidades en nuestra propia cotidianeidad gracias a su mirada privilegiada. El Rey ha tenido esa mirada privilegiada sobre nuestra historia, pero por mucho que esté basada en hechos reales, lo que nos llega es su recuerdo tamizado por el tiempo y la intención explícita en el título, exilio mediante. La promoción del libro del emérito ya ha empezado, y también la de Javier Cercas, por cierto: el 20 de noviembre se estrena la serie basada en 'Anatomía de un instante'. El aniversario de la monarquía hará el resto.