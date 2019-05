Un lugar al que volver «Cuando ya has conocido otros cielos y atardeceres, la melancólica línea del horizonte de las grandes ciudades o la anémica soledad de sus parques, lo que más te puede enseñar es retornar a lo primigenio, a lo insignificante. Volver, con todos los sentidos, a tu casa, a tu lugar» José Ibarrola LUIS DÍAZ VIANA Sábado, 11 mayo 2019, 09:08

Regresar al lugar donde uno cree o descubre que pertenece no es ya frecuente ni fácil en estos tiempos de desarraigo. Seguramente el hacerlo, poniendo esta elección por delante de otras prioridades, indique en sí una necesidad de reencontrarse o recomponerse: de construir la propia identidad a partir del territorio de la infancia, que es el único que, al fin, perduraría por siempre en nuestra memoria. Ahora que enfilamos la recta hacia las elecciones autonómicas, cumple confesar que, con frecuencia, la sola y verdadera patria con que tendemos a identificarnos es la más 'chica', la muy modesta de nuestra casa, nuestro paisaje y nuestros vecinos: la misma en que uno de los personajes galdosianos del episodio de 'Trafalgar' se reconocía ante el peligro, y la auténtica o sola patria por la que vale la pena luchar. Yo no sabía, ni me importaba saber, por ejemplo, que al ir con mis padres de niño al Santuario de El Henar estaba haciendo profesión de pertenencia a una comarca y un horizonte que me colmaría, un día, cuando necesitara volver en busca de certeza y serenidad a alguna parte. Comarca donde moraron y de la cual también tuvieron que partir varios de mis ancestros de la rama castellana.

Es aquí donde se imponía volver. La vista del mar de pinos a lo lejos, como si estos, más que árboles, fueran verdes olas o desperdigados batallones de sombra cerniéndose sobre la llanura; el olor inconfundible a miera del pinar; el zigzagueante curso del bien conocido río; las flores amarillas de los arbustos en sus riberas. Todo parece acogernos como una estampa de la niñez parada en el tiempo a través de la cual pudiéramos entrar para hallar descanso y hasta enterrarnos bajo la umbría, sin preocupación ni miedo. Regresar y morir. O llegar como el que se ha salvado de un naufragio y se detiene para ya nada más observar el universo. Pues sin ser esto un parque natural, ni casi moverme de la atalaya, he podido contemplar desde mi refugio halcones y águilas, zorros, jinetas y algún lobo errante de paso. Por no contar las frecuentes apariciones de corzos y de algún jabalí apenas entrevisto, pero más que reconocible por sus gruñidos y movimientos bruscos entre las carrascas. Montes abandonados, que –por desgracia– arden con demasiada frecuencia en Castilla y León. Arenas traidoras si cae la lluvia. Un azul intenso de escudo de heráldica por inventar en el cielo. Nubes blancas como copos de nieve en un sueño donde te has perdido. Chopos acerados y murmuradores. Pinos y pinos. Mar sin mar. No lejos, un poco más allá, están mis difuntos yaciendo justo en la siguiente curva que hace la corriente al final del pueblo. Regatos del Cega. No importa ni importaba, cuando recorríamos este mar de pinares, si nos encontrábamos en Valladolid, Segovia o Ávila. Era nuestro Egeo, nuestra costa de tierra adentro, la retícula bien nutrida de pequeñas poblaciones que le otorgaban sentido y vida a todo. Pasaron los tiempos en que se vivió de los ganados, de las mieses, los trigos, la harina, la resina, las piñas y el piñón.

Porque hubo otros antes aquí. Desde tiempos antiguos. Gentes que formaban parte de imperios pasados pero que, como nosotros y los personajes de Galdós, es muy probable que solamente se sintieran de una humilde y minúscula patria capaz de contener y cubrir con su tierra, sin embargo, a todos los queridos seres ausentes. Y, por eso, este sábado volveré a la villa romana de Almenara para hablar, en un coloquio abierto, de la importancia del «regreso al campo» en la mayor parte de lo que escribo y, muy especialmente, en mis dos novelas publicadas. Vivir es un retorno o no es nada. Un vagar sin rumbo entre fantasmas. Cuando ya has conocido otros cielos y atardeceres, la melancólica línea del horizonte de las grandes ciudades o la anémica soledad de sus parques, lo que más te puede enseñar es retornar a lo primigenio, a lo insignificante, a la oscuridad donde grazna y espera lo salvaje; recuperar ese inaugural descubrimiento del mundo; regresar al lado del fuego donde escuchaste en tu lengua –durante aquellas ocasiones primeras– fantasías e historias, mentiras y verdades. Volver, con todos los sentidos, a tu casa, a tu lugar.