Seres 'inertizados'
«Aquellos que prometieron regenerar la política con cánticos de sirena un día 15 del mes de mayo son los mismos que sostienen a un partido en el gobierno que ofreció tolerancia cero contra la corrupción»
Valladolid
Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:07
Si le pica la curiosidad y busca el significado de 'inertizar' en el diccionario de la Real Academia Española, no lo va a encontrar. Eso ... no debe desanimarle a seguir leyendo estas líneas surgidas a golpe de inspiración entre los aromas de la fermentación de una bodega de Oro en plena Denominación de Origen Rueda. Pese a la naturaleza transgresora del término, su uso está muy extendido en sectores altamente profesionalizados y técnicos como el del vino.
La pequeña esfera de cuerpo verde o morado inicia, tras la vendimia, un proceso 'inertizador' que busca proteger aromas, intensificar sabores y evitar la oxidación. Por si se le ha pasado por la cabeza, está contraindicado en el ser humano. A las pruebas me remito.
Aquellos que prometieron regenerar la política con cánticos de sirena un día 15 del mes de mayo son los mismos que sostienen a un partido en el gobierno que ofreció tolerancia cero contra la corrupción. Los que se postularon para restaurar la confianza del electorado y al que hoy apelan con una sonrojante superioridad moral. Sin despeinarse, a la vista de los procesos judiciales abiertos.
Y nos quieren 'inertizados', sin levaduras, ni paños calientes. Neutralizados, anestesiados. Quieren regular el pago por Bizum, geolocalizar el coche o extender el uso de la tarjeta para desechar el pago en metálico. Y oiga, que no a todos nos gusta la chistorra. Por aquí abajo somos, más que inertes, decentes.
