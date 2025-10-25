El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Rosalía, durante la presentación de su disco en Madrid. EFE

Rosalía y las narices

Vi gente ansiosa, frustrada porque la posición ideal para vivir el momento siempre era la que no habían conseguido ellos

Juan Gómez Jurado

Juan Gómez Jurado

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:02

Ese lunes no tenía ni idea de los planes de Rosalía de hacer historia. Seguramente por eso fue que decidí, justo a la hora en ... que ella iba a desplegar talento y multitudes por la plaza de Callao, que lo mejor, lo más rápido, para llegar al lugar donde había quedado para cenar, era ir hasta Callao y cruzar la plaza en dirección a Sol. No necesitan ustedes conocer Madrid para intuir lo que me ocurrió. Allí estaban miles de motomamis y motopapis tratando de arañar una visual de la diva, o una foto borrosa, o, si no se puede otra cosa, escuchar entre gritos algunos acordes de ese disco que anunciaba.

