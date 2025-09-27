Calidad de vida para los dependientes y para sus cuidadores

En Castilla y León las empresas donde se prestan cuidados a las personas en situación de dependencia tienen dificultades para encontrar quien quiera hacer ese ... trabajo. El problema es tal que, hasta la Junta de Castilla y León en el desarrollo de la ley de residencias, aprobada en 2024, está planteando que no se requiera ninguna formación para trabajar en las residencias de los municipios de menos de 20.000 habitantes, y que se pueda subcontratar a las personas que tiene que prestar la atención directa.

¿Por qué, existiendo un alto nivel de desempleo, hay problemas para encontrar personas que quieran trabajar en los cuidados a las personas en situación de dependencia? La respuesta es evidente, las condiciones laborales son poco atractivas, por no decir penosas.

Los puestos de trabajo en las residencias de personas mayores o de personas con discapacidad, así como en la atención domiciliaria se ha convertido en un nicho de empleo. En Castilla y León, una de cada veinte personas trabaja en la atención a las personas que requieren cuidados. Es habitual escuchar a la Junta de Castilla y León, de que somos la comunidad autónoma con más plazas residenciales, pero se escucha menos decir cuáles son las condiciones laborales de las personas que trabajan en este sector, con una presencia muy importante de mujeres.

El trabajo de los cuidados a las personas es un trabajo muy importante. Tan importante como puede ser el trabajo que desarrolla el sistema de salud pública. Desde las administraciones se ha optado porque fundamentalmente sea el sector privado el que gestione los cuidados en las personas en situación de dependencia, tanto en las residencias, donde en Castilla y León sólo una de cada cinco plazas es pública o concertada, así como en el servicio de ayuda a domicilio. Pero por lo que no se ha optado, es porque las personas que trabajan prestando estas atenciones, tengan unas condiciones laborales adecuadas.

Es normal que las empresas tengan dificultades para encontrar personas que quieran trabajar. Por poner un ejemplo, en el VIII convenio colectivo estatal de servicios de atención a las personas en situación de dependencia, las gerocultoras de las residencias o las auxiliares de ayuda a domicilio tienen establecido un salario para 2025, por debajo del salario mínimo interprofesional, si bien es cierto que el convenio tiene una cláusula que garantiza que como mínimo se cobra el SMI, faltaba más. No es lógico que una persona que para el desarrollo de su trabajo requiere una formación y que, además, desarrolla una actividad que genera frecuentemente lesiones como consecuencia de los esfuerzos que tiene que realizar, generando enfermedades profesionales crónicas, tenga una remuneración entorno al salario mínimo profesional. La situación es peor en el caso del servicio de ayuda a domicilio, porque en muchas ocasiones no se realizan jornadas de trabajo completas, lo hace que el salario sea todavía menor.

¿Puede haber un trabajo más importante que el de cuidar a las personas? En el actual desarrollo normativo se insiste en que los cuidados a las personas en situación de dependencia deben ser integral y centrado en la persona, lo que parece una obviedad, o es qué hasta ahora los cuidados no se centraban en las personas. Sin embargo, esto no se corresponde con el reconocimiento al trabajo de cuidados, que se consideró esencial durante la pandemia. En España el salario medio es de 2.264 euros al mes, no se puede seguir pretendiendo que se cuide a las personas más vulnerables con un salario la mitad del salario medio de España.

¿Por qué estamos en esta situación? Porque desde las administraciones se esta apostando por unos servicios sociales de bajo coste. La Ley de la Dependencia establece que a las personas en situación de dependencia se les concederá un servicio público o concertado, y que, si no se puede, se concederá una prestación económica para que se acuda a un servicio privado. El problema surge porque las cuantías de esa prestación económica son insuficientes para pagar una residencia privada o un centro de día de calidad, además, con el agravante de que desde que se reconoce la prestación se tarda más de seis meses en que comience a llegar el dinero.

El servicio de ayuda a domicilio es contratado a las empresas privadas por los ayuntamientos y diputaciones, que generalmente lo hacen buscando el menor coste, lo que repercute directamente en las condiciones laborales de las personas que prestan la ayuda a domicilio. A veces no sólo se les dice que el salario es el que es, sino que también se les pide vayan con alegría a trabajar, y lo hace por sentido de responsabilidad. Todas las personas trabajan por el salario, el voluntariado es otra cosa.

Castilla y León ha apostado de forma prioritaria porque la atención a las personas en situación de dependencia se realice en las empresas privadas, y por conceder de forma generalizada una pequeña prestación económica para que se vaya a éstas.

Es necesario que se garantice la atención a las personas más vulnerables, como es necesario que se incrementen los salarios a las personas que durante la pandemia se les consideró esenciales para cuidarles. La Junta de Castilla y León tiene que romper este círculo vicioso que se ha creado a partir de dar pequeñas prestaciones económicas, que está generando que haya muchas personas que no quieran trabajar por salarios que les sitúa en riesgo de exclusión social.