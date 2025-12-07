El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Algún límite habrá

«Queda por ver si lo más razonable, o lo más sensato, es una convocatoria electoral, lo que supondría que, tristemente, todo lo demás está descartado»

Jesús Quijano

Jesús Quijano

Valladolid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:18

Lo planteo así, de forma directa y abierta, porque ésta es siempre la pregunta que uno termina haciéndose cuando una determinada situación se hace cada ... vez más complicada. Solemos plantearnos entonces si hay un límite, si debe haberlo, si está cerca de ser rebasado, o si ya se ha superado. Y, por supuesto, con carácter previo, dónde está exactamente ese límite, suponiendo que lo haya. Porque los límites no son fijos, ni universales, ni objetivos. Son relativos: lo que para alguien constituye un límite indiscutible, para otro puede no serlo; depende de las convicciones, y de los intereses.

