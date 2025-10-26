Trump y el Sáhara

Comenta Compartir

El plan de autonomía del Sáhara bajo soberanía marroquí presentado por el rey Mohamed VI ante Naciones Unidas en 2007 es considerado como la única ... base seria, creíble y realista para lograr una solución política definitiva a un conflicto que dura ya 50 años en el proyecto de resolución que Estados Unidos ha elaborado y transmitido a los otros cuatro países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para su análisis, discusión y posterior aprobación en los próximos días. El texto señala la disposición mostrada por los miembros permanentes del Consejo de facilitar los avances para una solución en el marco de una negociación entre las partes con la base única de la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara. La resolución invita a todas las partes implicadas: Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania a reanudar las negociaciones sin condiciones previas, sobre la base exclusiva de la propuesta marroquí de autonomía. Expresa el apoyo norteamericano al secretario general y a su enviado personal y reclama el inicio rápido de las nuevas negociaciones para llegar a una solución lo antes posible.

El proyecto de resolución descarta de manera implícita la referencia al referéndum de autodeterminación y encauza el proceso político a la autonomía del Sáhara bajo soberanía marroquí. Además, propone la renovación del mandato de la Minurso solo hasta enero de 2026 y pide al secretario general una evaluación final sobre la transformación o el fin de la misión. El proyecto de resolución recoge referencias a las gestiones y decisiones tomadas por Donald Trump en favor de la autonomía como solución política en el Sáhara y destaca el apoyo internacional mayoritario logrado por la propuesta marroquí. La Cuarta Comisión sobre el Sáhara de la ONU, con la participación de expertos de numerosos países, ha destacado mayoritariamente la autonomía bajo soberanía marroquí como la única solución en una escena internacional donde el acuerdo de paz y el alto el fuego en Gaza influyen notablemente. El informe del secretario general, Antonio Guterres, subraya la necesidad de un mayor compromiso de Argelia para llegar a una solución política y destaca la oferta constante de Mohamed VI a Argel para recuperar las relaciones. Una iniciativa asumida por la Administración Trump, según afirmó Steve Witkoff, enviado especial para Oriente Medio, quien dio un plazo de 60 días para lograrlo. El fortalecimiento de las relaciones entre Rabat y Moscú tras los acuerdos firmados hace una semana representa un marco favorable para que Rusia apoye también la propuesta marroquí para el Sáhara en la inminente resolución de la ONU.

