El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
R. C.

Una pesadilla

A la última ·

¿A qué punto hemos llegado para que los alumnos amenacen de muerte a los profesores y estos prefieran responder con ironías en vez de con expedientes?

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:00

Comenta

Llevo despierto desde las seis de la madrugada. Tuve una pesadilla que me desveló. Soñé que tenía que volver al aula. Sudaba en la cama ... mientras me veía frente a un grupo de adolescentes que me vacilaban y me amenazaban con denuncias. Me desperté angustiado, volví a dormirme y fue peor. Me llegaban mensajes de los grupos de WhatsApp de padres que criticaban cada decisión en el aula, en las redes aparecían fotos mías fuera de mí, estaban hechas en clase y en el patio del instituto, donde se me veía todo el tiempo en guardia para evitar acosos, insultos, desprecios…

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Valladolid un hostelero por explotar a doce inmigrantes en situación irregular
  2. 2 Consulta los premiados del sorteo de la Marcha contra el Cáncer de Valladolid
  3. 3

    La marcha de las marchas toma Valladolid con más de 53.000 andarines contra el cáncer
  4. 4 Roban la furgoneta al panadero de Villabrágima y aparece quemada en el río
  5. 5

    El Hospital Clínico atiende todas las semanas «varios casos» de acoso escolar, la mayoría en el ciclo de ESO
  6. 6

    Adiós a Can-Can, la boutique vallisoletana que vistió a tres generaciones
  7. 7

    La extraña estrategia política del PSOE de Castilla y León
  8. 8

    Nano Arranz: «No soy de probar tapas nuevas pero en Los Zagales siempre me fío»
  9. 9 Herido un niño de seis años en una colisión entre dos turismos en La Avenida de Salamanca
  10. 10

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una pesadilla

Una pesadilla