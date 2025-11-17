El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Un mal viento

A la última ·

Un estudio realizado en el Hospital del Mar de Barcelona muestra que los episodios de pánico entre los pacientes se multiplican por tres los días con viento de poniente

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

Media España recibe subvenciones para aislar sus casas del viento colocando ventanas herméticas e insuflando en sus paredes lana mineral. La otra media no tiene ... casa propia y está a merced del viento. España es un país ventoso y este otoño, más. En el antiguo Código Penal, se eximía de culpabilidad de un delito si la falta había sido cometida un día de viento sur. En la película 'Volver' de Pedro Almodóvar, se habla del maldito viento solano que saca a la gente de quicio. Un estudio realizado en el Hospital del Mar de Barcelona muestra que los episodios de pánico entre los pacientes se multiplican por tres los días con viento de poniente. También es malo para la salud mental el garbí, que Josep Pla y Salvador Dalí convirtieron en materia literaria y locura estética.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un barrendero de La Rondilla muestra su hartazgo por la falta de civismo de algunos vecinos
  2. 2 Una agresión con arma blanca termina con un herido en el Paseo de Zorrilla
  3. 3

    El mapa del alquiler en Valladolid: hasta 1.300 euros de diferencia entre barrios
  4. 4

    La carrera preelectoral agazapada de Silvia Clemente
  5. 5 El centro de Valladolid se convierte en una fiesta del deporte y el compañerismo
  6. 6 Dos heridos en un accidente con cuatro vehículos implicados en Valladolid
  7. 7 Consulta aquí las clasificaciones de la IX Carrera de Empresas de El Norte
  8. 8

    El día que dos ministros inauguraron dos fábricas de Renault y el vicario las bendijo
  9. 9

    El aumento de la presencia policial extingue las carreras ilegales en Valladolid
  10. 10

    Un incendio devora una autocaravana en apenas unos minutos en Segovia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un mal viento

Un mal viento