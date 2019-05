Fusiones Algo que decir «Mi corazón sindicalista me dice que no siempre son buenas para los trabajadores» Complejo de Renault en Valladolid. / Gabriel Villamil FRANCISCO CANTALAPIEDRA Valladolid Martes, 28 mayo 2019, 07:25

NO entiendo nada de fusiones empresariales, pero mi corazón sindicalista me dice que no siempre son buenas para los trabajadores. Igual estoy más desorientado que Pablo Iglesias tras el castañazo que se llevó en las elecciones de anteayer, pero esta movida entre Renault y Fiat es saludable porque el crecimiento fortalece, y preocupante por si acaso lleva implícitos ajustes de plantilla. Más grave me parece, sin embargo, esa otra noticia de que algunos motores de la marca del rombo fabricados durante años en Valladolid tienen 'defectillos' capaces de ocasionar gravísimas averías a los coches en los que fueron instalados.

Lo más doloroso de este último asunto es que los turistas que nos honran con su presencia, en vez de preguntar por qué la catedral tiene solamente una torre o dónde está la casa museo de Cervantes, quieran saber si son visitables las naves de Fasa donde quizá se hicieron los motores chungos. En casos así, la única solución que nos queda es interrogar al que pregunta de dónde procede él, y si dice que de Alemania recordarle la que liaron ellos dos veces en toda Europa; y si son franceses, reprocharles lo mal que se portaron con los republicanos españoles que cruzaban su frontera huyendo de la guerra. Ahora bien, si el turista confiesa ser sueco, sugiero acompañarle adonde vaya e invitarle a unas cañas por las alegrías visuales que nos dieron algunas de sus compatriotas a los adolescentes reprimidos de los sesenta.