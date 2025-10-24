El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
E. Press

Cambio de hora: entre las maniobras de distracción y el rigor seudocientífico

La ciencia no tiene mucho que decir en esto, aunque algunos se agarren a estudios de biorritmos que no tienen en cuenta que la forma de organizarnos el trabajo y las comidas en España es bastante peculiar. Las horas de sol son las mismas hagas lo que hagas

Francisco Javier Tapiador

Francisco Javier Tapiador

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:23

Comenta

Hace justo un año escribí en este periódico sobre el cambio de hora, un tema que aparece cada seis meses como un reloj. Esta semana, ... sin embargo, ha ganado protagonismo porque desde las alturas han decidido ponernos a debatir sobre ello, en un clásico ejercicio de distracción para que no prestemos demasiada atención a otros asuntos. Cediendo a la trampa por una buena razón, empecemos recordando que el verdadero problema no es tanto el cambio de hora, sino los hábitos españoles. Aquí seguimos aferrados a costumbres peculiares: comemos no antes de las dos y cenamos no antes de las nueve. En otros países, almuerzan a la una y cenan a las siete, práctica quizá razonable si te levantas a las seis, quieres tener vida familiar y aspiras a dormir ocho horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una incidencia deja sin luz unos minutos a 62.000 clientes de Valladolid
  2. 2

    Muere Óscar Morencia, el riosecano que no podía salir a la calle, tras casi dos años en su casa
  3. 3

    La cena que acabó con insultos racistas a una camarera en el centro de Valladolid llega a juicio
  4. 4 Palencia no tendrá zona de bajas emisiones y las nuevas cámaras no podrán sancionar
  5. 5

    Condenan a Alta Velocidad a indemnizar a un hostelero por la obra del túnel de Padre Claret
  6. 6

    La apertura de sus callejuelas devuelve la vida al cuartel de Farnesio un cuarto de siglo después de su clausura
  7. 7 Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción
  8. 8

    La peluquería de Valladolid que estrena sala de exposiciones junto a flequillos y tupés
  9. 9

    Una jueza procesa al futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual
  10. 10

    La madre que sedó y asfixió a sus dos hijos en Parquesol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cambio de hora: entre las maniobras de distracción y el rigor seudocientífico

Cambio de hora: entre las maniobras de distracción y el rigor seudocientífico