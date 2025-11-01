El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

León y la conjunción copulativa

«El leonesismo es la expresión máxima del principal problema de la comunidad, y ese no es otro que la absoluta inexistencia de un espíritu comunitario»

Francisco Igea

Francisco Igea

Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:32

Comenta

Para adentrarse en el espinoso asunto del leonesismo con un cierto grado de racionalidad, es imprescindible no temer al resultado electoral. Es, sin duda, ese ... temor el que hace que el PP y el PSOE cometan las tremendas torpezas que cometen. Cada vez que se acercan al tema del leonesismo, empiezan a dudar si cortar el cable rojo o el azul y, al final, siempre les explota la bomba. El lamentable episodio de esta semana, protagonizado por el alcalde de Soria, candidato a alcalde de Castilla y León por el PSOE, ha provocado el enésimo bochorno acomplejado, para deleite de las huestes del leonesismo. Conviene recordar que el PP tiene también episodios míticos en este campo. Cómo olvidar la sorprendente elección de una candidata convencida de que el cáliz de San Isidoro es el Santo Grial. La cosa acabó como acabaron las cosas en la Última Cena: con algún Judas ahorcado.

