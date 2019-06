Ser feliz no es gratis El 'Yellow Day' es el resultado de una fórmula pretendidamente matemática que pondera variables como las horas de luz natural, la paga extra, la cercanía de las vacaciones de verano o el incremento de las temperaturas Fotolia ALBA CARBALLAL Jueves, 20 junio 2019, 16:16

Me chiva el Twitter que hoy es el día más feliz del año, o al menos esa es la conclusión a la que ha llegado un equipo de meteorólogos, no sé si motu proprio o patrocinados por el Corte Inglés. El 'Yellow Day' —así se ha bautizado el invento— es el resultado de una fórmula pretendidamente matemática que pondera variables como las horas de luz natural, la paga extra, la cercanía de las vacaciones de verano o el incremento de las temperaturas. Voy a pasar por alto aquello que nos enseñaban en la educación primaria de la imposibilidad de sumar churras con merinas para centrarme en el quid de la cuestión: en algún lugar del mundo exterior hay unos señores que entienden la felicidad como un ente abstracto, como un concepto que se puede abordar y generalizar con independencia de las condiciones materiales particulares. Ayer se murió tu abuela, pero majo, hoy es el día más feliz del año. Hoy te toca sonreír aunque haga un calor infernal y te estés cocinando al vapor bajo tu uniforme negro de camarero de terraza. ¿Has estudiado una carrera y dos másteres y cobras 300 euros como falsa autónoma? No pasa nada, chica, y disfruta, que hoy no anochece hasta las diez.

Vamos a ponerlo de una vez negro sobre blanco: la felicidad, tal y como la entendemos en estos tiempos confusos en los que nada es lo que parece ser y en los que todo se tamiza con un filtro Valencia, está sobrevalorada. Nuestro paladar anímico se está infantilizando a base de mensajes cursis de estética Mr. Wonderful, optimismos envasados al vacío con forma de libros de autoayuda y fotos en Instagram de cuerpos normativos tumbados al sol. La contradicción y la complejidad emocional propias de cualquier existencia saludable están heridas de muerte en un entorno casi orwelliano que trabaja duro para esconder y desprestigiar a aquellos que sienten dolor, soledad o desarraigo. Pues bien, así las cosas, lo último que quiero es que me obliguen a ser feliz. Tratar de estar pletórico por todos los medios y en cualquier situación es, probablemente, la manera más rápida de volverse tarumba. Basta de responsabilizar a nuestra actitud de los problemas concretos que padecemos. Ya está bien: ni el karma existe ni tenemos la culpa. No eres un triste, lo que pasa es que llevas cuatro años preparando unas oposiciones que nunca salen. No eres débil, pero es que, por muchas que te tomes, las pastillas no te van a devolver a tu marido. No eres pesimista, tienes un curro de mierda y no llegas a fin de mes. No necesitamos un coach. Necesitamos cuidados. Un psicólogo. Un sindicato. Un médico. Una casa. Un sueldo decente. Y en cuanto a las emociones, no las fiscalicemos, porque son lo único auténtico que nos queda: la profunda, laberíntica e irreductible aldea gala de nuestra intimidad.