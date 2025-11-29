El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Momento peluche

¿Qué peso tiene una evidencia frente a una suposición?

Felipe Benítez Reyes

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:01

Hay días en que uno decide mirar las cosas con el cristal de la candidez y el optimismo, de manera que estoy dispuesto a aceptar ... que, en la jerga financiera de los submundos del poder, las chistorras son meras chistorras, no metáforas de los míticos billetes de 500 euros, billetes, dicho sea de paso, que no fueron ideados para facilitar los movimientos delictivos de dinero, sino para que la gente común no tuviese que ir al mercado o a echar la quiniela con el monedero repleto de billetes pequeños. Y sí, vamos a ver, claro que sí: Ábalos no tiene un duro, según no se cansa de afirmar el propio menesteroso, y lo han mandado a presidio por ser un alegre playboy, víctima de la moral puritana del Gobierno progresista del que formó parte y que ahora lo arroja a las lóbregas mazmorras de Soto Real, donde penan por sus supuestos pecados cívicos los prohombres de nuestra patria. Por ejemplo, Cerdán, al que algunos adjudicaron la entrañable condición de preso político a pesar de las escalofriantes evidencias, pues ¿qué peso tiene una escalofriante evidencia frente a una enternecedora suposición? Cerdán: preso político. Claro que sí.

