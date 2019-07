Experiencia ALGO QUE DECIR Estudiantes de periodismo. / Ramón Gómez-El Norte de Castilla FRANCISCO CANTALAPIEDRA Valladolid Martes, 16 julio 2019, 07:26

Hace dos o tres años los profesores de un instituto de las Delicias me pidieron que contara mi experiencia como plumilla a los alumnos que parecían inclinarse por estudiar Periodismo o Ciencias de la Información. Servidor, que tiene por costumbre decir lo que piensa (a ser posible, sin ofender), empezó aclarando a los chavales que no estaba interesado en saber qué querían estudiar porque ya me lo habían dicho sus maestros. La pregunta que quiero haceros, añadí, es otra: ¿de qué vais a vivir? Para romper el silencio pregunté al azar qué tipo de periodistas querían ser, y ninguna de sus respuestas me sorprendió: José Ramón de la Morena, Paco González o Josep Pedrerol. Un par de alumnos confesaron que les gustaría parecerse a Iker Jiménez o a Jordi Évole.

Es posible que algunos de ellos hayan formalizado la preinscripción, o estén a punto de hacerlo, en el medio centenar de grados que ofrece la universidad vallisoletana en los campus de la capital. Y a pesar de que Medicina y Enfermería siguen siendo las opciones más demandadas, o Ingeniería Biomédica la que más salidas tiene, alrededor de 300 todavía quieren ser periodistas. Así que como servidor ya cumplió en su día avisándoles, no puedo hacer otra cosa que esperar a que acaben para darles la bienvenida como colegas y sugerirles que, antes de empezar a escribir una sola línea, pregunten en Administración qué días descansan y en qué tipo de divisa quieren cobrar sus emolumentos…