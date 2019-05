La Europa social «Europa plantea dos carencias sociopolíticas que deben ser convenientemente abordadas. Una de ellas es la instauración de una Europa social y la otra un plan de inversiones que nos saque de la actual atonía» ANTONIO PAPELL Valladolid Domingo, 26 mayo 2019, 08:35

Las elecciones europeas de hoy no serán una panacea que permita remediar las carencias de fondo que padece la integración europea, que suscita adhesión en abstracto –los españoles somos de los ciudadanos que más entusiasmo vehemente manifestamos en las encuestas hacia la idea de una Europa unida–, pero gran desinterés en lo concreto, sin que la mayoría advierta que muchas de las normas que nos constriñen –entre el 70 y el 85%, según sectores y fuentes– son producidas por el 'mastodonte legislativo' comunitario, que influye por tanto decisivamente en nuestras vidas.

En la coyuntura actual, Europa plantea dos carencias sociopolíticas que deben ser convenientemente abordadas. Una de ellas es la instauración de una Europa social y la otra un plan de inversiones que nos saque de la actual atonía.

Sobre el primer asunto, Borrell ha retratado el problema con claridad: al construir la UE, se quiso que lo social fuese competencia estatal. Pero en nuestro mercado abierto se utilizan la fiscalidad y la regulación social como factores de competencia. Si Europa sigue siendo percibida como un freno para el bienestar y el desarrollo, acabará repudiada y maldita, como en algunos países (Grecia) ha empezado a ocurrir.

Esta armonización, que acabará con los actuales paraísos fiscales, proporcionará más recursos públicos y, por lo tanto, habrá más oportunidades de inversión. Porque este es el otro problema que hay que enfrentar y resolver. Nuestro problema es hoy de no inflación y el dinero es gratis, no hay que pagar una tasa de interés para conseguirlo, por lo que la inversión es algo que no se puede dejar de hacer y cuya elusión o demora representa una pérdida de oportunidades. Quiere decirse que para incrementar el bienestar de los europeos, para mejorar sus herramientas de promoción interna, es preciso recurrir a la inversión productiva, que no debería computar como deuda.

El trabajo europeo estará fuertemente condicionado por el ascenso del populismo, que realmente incomodará todos los designios que vayan a emprenderse. Pero no debemos caer en la trampa del evidente círculo vicioso: el populismo ha crecido porque Europa no ha hecho los deberes, no ha efectuado las transformaciones mencionadas. Hay que ponerse a ellas precisamente para devolver el populismo reaccionario al nicho del que nunca debió salir.