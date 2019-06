¿Más o menos Europa? Este es el dilema «Una postergación de la cultura, frente a la hipertrofia en órganos y medidas financieras o administrativas de la UE, estaría lastrando su propio avance. Piensan así quienes, no sin razones históricas detrás, sostienen que los proyectos políticos difícilmente se consolidan y progresan sin una «argamasa cultural» que los cohesione desde dentro.» Giorgio Magini LUIS DÍAZ VIANA Valladolid Sábado, 1 junio 2019, 08:29

Las últimas elecciones europeas dejan tras de sí, además de la misma incertidumbre con que se partía, una serie de preguntas. El 'brexit' y el auge de los movimientos ultranacionalistas y ultraconservadores son, ya, una incógnita. Pero, más allá de ese horizonte cada vez más nebuloso, cabe cuestionarse qué conviene hacer –o qué no– para que el proyecto europeo pueda seguir adelante. ¿Cuál sería la solución? ¿'Más Europa' –como algunos reclaman– en lo económico, en lo político y en lo cultural? Centrémonos ahora en la última de estas vertientes, pues van siendo numerosas –también– las voces que apuntan a cómo una postergación de la cultura, frente a la hipertrofia en órganos y medidas financieras o administrativas de la UE, estaría lastrando su propio avance. Piensan así quienes, no sin razones históricas detrás, sostienen que los proyectos políticos difícilmente se consolidan y progresan sin una 'argamasa cultural' que los cohesione desde dentro. Y ello parece hacerse más y más necesario, cuando –precisamente– aquellos pasos de la UE en materia jurídico-política (como lo eran una Constitución o un gobierno de verdad comunes) han quedado varados 'sine die' por las presiones nacionales de unos y otros.

Pero ¿resulta posible hablar de una 'cultura europea'? ¿Hay o queda algo que merezca tal nombre? Y ¿qué queremos decir, exactamente, cuando formulamos la locución que componen estas dos palabras? Lo primero que convendrá distinguir es un aspecto esencial, por obvio que parezca: Europa y UE coinciden como idea en muchas cosas, pero no son enteramente lo mismo. La UE nace de los escombros de una guerra a la que llevó –en una buena parte– la explosión de distopías de procedencia europea. Por tanto, y como se ha señalado en más de una ocasión por diversos analistas, el origen o mito –en el sentido etimológico de 'relato' fundacional– de los órganos y etapas que conducen a la creación de la UE es negativo: no volver a incurrir en un conflicto bélico semejante y evitar los odios o rivalidades que lo habrían favorecido. Sin embargo, Europa como territorio –además de concepción histórica y cultural– ya existía: varios imperios se desarrollaron a lo largo del tiempo desde ella y extendieron su influencia (junto con sus lenguas) por el planeta, de manera que hay quienes reivindican como 'europeas' –de algún modo– a naciones que están fuera de sus límites continentales.

Aclarar el sentido en que empleamos el vocablo 'cultura', a este respecto, es más arduo todavía. Solo corresponde dejar expresado aquí cómo debería entenderse 'cultura' en su dimensión más amplia y antropológica, que integraría todas las formas de creatividad y expresión humana posibles. No obstante, la idea de cultura en Europa está muy condicionada por visiones elitistas que –a menudo– la identifican únicamente con lo que un antropólogo como Redfield denominó Gran Tradición, marginándose esa otra Pequeña Tradición que –desde una perspectiva totalizadora– no constituye una inferior o peor manera de crear y transmitir cultura, sino simplemente un modo diferente de hacerlo. Bien es cierto que la lenta y tardía incorporación –mediante conceptos como el de 'Herencia cultural' y/o 'Patrimonio cultural inmaterial'– de aquellas expresiones culturales que quedaban fuera de esa visión elitista de cultura (en cuanto nada más cosa de aulas, bibliotecas y museos) ha venido a paliar y enriquecer tal panorama. Pero, para que estos términos no sigan el mismo camino de desgaste y arrinconamiento en el 'baúl de los inventos obsoletos' que ya recorrieron otros como los de 'patrimonio etnográfico', 'cultura tradicional' o la misma palabra de 'folclore', habrá de habilitarse un espacio antropológicamente renovado de lo cultural en que se incluya y valore 'toda la cultura'. De hecho, la identidad cultural europea tendría que ser buscada y finalmente encontrada allí: tanto en la suma de las culturas tenidas por 'populares', y que beben –en su conjunto– de un fondo o sustrato grecolatino común, como en el relato universal de Humanidad que Europa ha legado al mundo.