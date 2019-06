Estrasburgo destroza el 'procés' «Una cosa es la ligereza de no hacer demasiado caso a las limitadas euroórdenes y otra muy distinta prestar soporte jurídico a los huidos, que son después de todo autores de un golpe de Estado blando» Sede del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. / Agencias ANTONIO PAPELL Valladolid Domingo, 2 junio 2019, 08:34

La Unión Europea, en general, y Alemania, en particular, se han portado mal con España al no prestarle ayuda alguna para controlar a los prófugos del 1-O, que han podido campar a sus anchas por el Viejo Continente a pesar de estar acusados judicialmente de graves delitos. Pero una cosa es la ligereza de no hacer demasiado caso a las limitadas euroórdenes (evitando así altercados con las propias opiniones públicas) y otra muy distinta prestar soporte jurídico a los huidos, que son después de todo autores de un golpe de Estado blando. Puigdemont y su cuadrilla alentaban sin embargo la esperanza, más declarativa que real, de que las instituciones europeas saldrían en su apoyo, haciendo gala de un mal entendido puritanismo liberal que finalmente no ha asomado por parte alguna. Pero esa posibilidad, que constituía una especie de plan B que se pondría en práctica cuando en España los tribunales terminasen de desactivar la intentona, se ha frustrado antes de nacer: el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, al que el soberanismo acudió prematuramente, ya ha abortado jurídicamente el 'procés' antes incluso de que haya sentencias en España.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) ha declarado «inadmisible» en todos sus puntos la demanda presentada por la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros 75 diputados independentistas. Para el TEDH, la injerencia en el derecho de los demandantes a la libertad de reunión –uno de los argumentos presentados por los diputados independentistas– puede ser razonablemente considerada como respuesta frente a una «necesidad social imperiosa». En este sentido, la suspensión del Pleno era «necesaria en una sociedad democrática» para el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás, en opinión unánime de los siete jueces que firman la desestimación de la demanda (tan solo uno de ellos español). Al conocerse el fallo, el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha destacado «la importancia» de esta resolución que «rebate todos los argumentos formulados por el independentismo catalán acerca de que esa decisión del Constitucional era una limitación a la libertad de expresión y al funcionamiento del Parlamento de Cataluña». «Para el Constitucional es un espaldarazo muy importante que hemos de poner de relieve». La tesis del 'procés' ha naufragado.