Mí sí entender «Una periodista, en fin, que no sabe qué demonios pinta una 'peneele' sobre Cataluña en las Cortes de Castilla y León» Tuit de Ana Carlota Amigo, portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León. ANTONIO G. ENCINAS Valladolid Domingo, 6 octubre 2019, 08:20

Una periodista, dicho así, con todo ese desprecio sin matices que ofrece el dichoso y pernicioso tuiter; una periodista, sin nombre y apellidos, porque no se ha tomado la molestia ni de preguntarlos, porque así es como si englobara a todos esos «unos periodistas» que tanto estorban; una periodista, en fin, que no entiende. La muy periodista. Y Ana Carlota Amigo, portavoz de Cs en las Cortes de Castilla y León, que engancha un vídeo en el que responde como se merece a esa una periodista que no entiende. Que no sabe qué demonios pinta una 'peneele' sobre Cataluña en el hemiciclo de Castilla y León. En ese semicírculo en el que se debaten, o así debería ser, cuestiones que afectan directamente a la vida de los castellanos y leoneses. Pero en el que se cuela, mira tú, una cuestión que derivará, todo lo más, en enviarle una carta al Gobierno, con remite en Castilla y León, para que haga algo im-por-tan-tí-si-mo respecto a Cataluña. Lo mismo que cuando el Ayuntamiento debatió sobre el tratado de libre comercio TTIP. O la Diputación sobre instar a la Junta a no sé qué asunto elevadísimo.

Debates, todos, que tienen otros foros. Debates en los que Ciudadanos tiene sus propios interlocutores, concejales, diputados, senadores, para hacer valer su postura.

Así que una periodista no entendía. Aunque yo creo que sí. Porque quizá, como este 'un periodista', suponía que en realidad la 'peneele' no iba sobre Castilla y León, sino sobre un 10N en el que Cs tiene que lanzarse en picado sobre el 'monotema catalán' para intentar eludir el batacazo que atisban algunas encuestas. Y de Castilla y León, si eso, ya otro día, que lo primero es lo primero y no lo necesario. Mí me entiendo.