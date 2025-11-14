El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una manifestante sostiene una pancarta que dice: «Shein, ¡de ninguna manera! ¡Basta de moda rápida!». Reuters

Los Campos Elíseos

Los años duelen en las rodillas, pero no hay que llorar por el mundo perdido

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

La ultima vez que visité Paris fue al día siguiente de que se terminara el encierro pandémico. Una casualidad, que me otorgó el privilegio de ... recorrer la ciudad, mi vieja dama, sin su corte de turistas emborronándola. Fue redentor, lo confieso, salvo por los Campos Elíseos, que en mi ausencia se habían convertido en un almacén de marcas con, incluso en aquellos días, colas de consumidores irredentos para entrar en los santuarios comerciales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo
  2. 2 Los ensayos del aniversario de la Academia de Caballería toman el centro de Valladolid
  3. 3

    Destroza su coche al chocar contra una valla en Valladolid
  4. 4

    Urbanismo tumba el segundo recurso vecinal contra los 114 pisos para jóvenes de Parquesol
  5. 5

    La disputa vecinal de Barrio España que acabó con un navajazo mortal en el Clínico
  6. 6 Muere Sebastián Battaner, el presidente que hizo grande Caja Duero
  7. 7

    El Estrella Michelin Trigo toma el Herreriano: «Habrá oferta para atraer nuevos clientes»
  8. 8

    El dominicano que intenta recuperar la custodia de su hija: «Siempre he seguido las directrices de Servicios Sociales»
  9. 9 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón
  10. 10 Detenidos tres hombres por golpear y desnudar a otro que se refugió en un hotel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los Campos Elíseos

Los Campos Elíseos