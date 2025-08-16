El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Vehículos militares transportan miembros de la Guardia Nacional, en Washington. Reuters
Editorial

Washington, militarizada

En esta urbe de 700.000 habitantes, como en el resto del país, el verdadero enemigo son las armas de fuego, aunque no a ojos del mandatario

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 16 de agosto 2025, 08:45

Cuando Donald Trump desplegó en junio a efectivos de la Guardia Nacional y marines para apoyar su 'caza al indocumentado' en Los Ángeles, el gobernador ... de California llevó la medida a los tribunales. Lo mismo hizo ayer el fiscal general de Washington D. C. contra la orden ejecutiva que desde el martes autoriza patrullas de soldados y miembros de agencias federales contra el crimen y el sinhogarismo en la capital. Los datos desmienten la «emergencia de seguridad» que invoca la Casa Blanca. Los delitos violentos descendieron un 26% en lo que va de año y un 7% la criminalidad en general.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sofocan un incendio a un kilómetro del centro comercial Río Shopping
  2. 2 Los vecinos de Palacios del Sil contra Feijóo y Mañueco: «Valientes, id ahora a la Valduerna»
  3. 3

    Herido grave un ganadero durante el encierro de Tudela de Duero
  4. 4

    Muere el conductor de un camión en un accidente de cinco vehículos en la A-601
  5. 5

    Corneada una mujer en la zona pélvica durante la primera capea de Peñafiel
  6. 6 El Payo y Cerezal de Puertas evacuados por los incendios de Salamanca
  7. 7 Listado completo de los incendios activos en Castilla y León
  8. 8 «Le quiero decir a Suárez-Quiñones que le haga buen provecho la comida mientras otros se jugaban la vida»
  9. 9

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  10. 10 Búscate en nuestras cien fotos de la grada del Real Valladolid-Ceuta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Washington, militarizada

Washington, militarizada