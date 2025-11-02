El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Construcción de viviendas colaborativas de la Junta en Valladolid. J. Sanz
Editorial

Vivienda, un desafío europeo

Aunque este problema no solo afecta a España, nuestro país está a la cabeza de los registros más negativos

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:43

Comenta

La escasez de vivienda y la persistente subida de los precios de los pisos constituye uno de los problemas sociales más acuciantes, que no solo afecta a España, sino que abarca al conjunto de la Unión Europea. El desafío de la vivienda supera a las administraciones de todo signo político, tanto en los ámbitos municipales como autonómicos o generales, aunque algunos países ya están desarrollando medidas que se están mostrando útiles para hacer frente al déficit habitacional. Con una carencia de 700.000 viviendas para cubrir la demanda existente, según datos del Banco de España, nuestro país está a la cabeza de los registros más negativos, a pesar de la Ley de Vivienda, el control de precios del alquiler, la implementación de zonas tensionadas y los límites a la vivienda turística. La construcción de vivienda nueva, que no llega a cubrir la mitad de la demanda existente, está lastrada por los plazos de desarrollo y calificación de suelo, que se mueven entre 10 y 20 años, frente a lo conseguido en países como Alemania, que han logrado reducirlos a 3 o 5 años. A la necesaria agilización de los trámites y simplificación burocrática para impulsar la construcción, como recomiendan los analistas del mercado inmobiliario, habría que agregar mayores incentivos fiscales, redoblar la seguridad jurídica de los arrendatarios y estímulos fiscales para los que pongan en el mercado edificaciones asequibles. La administración pública en Dinamarca ha priorizado a los jóvenes ante este desafío, diseñando las casas con un tamaño relativamente reducido y espacios de uso compartido, logrando que la edad de emancipación sea de las más reducidas de la Unión. Otros países están intentando frenar la adquisición de vivienda residencial, gravando duramente la segunda vivienda, pero en España, según datos del IEE, la tributación efectiva sobre la vivienda en propiedad ya ronda el 30%, frente al 6,5% de media en la UE. Está en proceso de elaboración el Plan Europeo de Vivienda Asequible, que puede marcar las líneas maestras para atajar un problema que afecta a los Veintisiete que no contempla incluir medidas marcadamente intervencionistas como proponen algunas fuerzas políticas. Las políticas más eficaces para acercar en el mercado de la vivienda la oferta a la demanda y ajustar los precios pasan por la simplificación administrativa, la digitalización integral, la coordinación de administraciones y la fiscalidad asimétrica.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El proyecto de Poniente se licitará en 2026 y se diseñará la pasarela con Arroyo
  2. 2

    Avisa por el intento de suicidio de un familiar y descubre que ya no vive allí
  3. 3

    La Guardia Civil investiga una oleada de robos en casas y negocios de Boecillo
  4. 4

    Suspendido el partido entre el UEMC y la Cultural y Deportiva Leonesa por las goteras al grito de ¡fuera, fuera!
  5. 5 Detenido por agredir de un puñetazo a un menor en el paseo Juan de Austria
  6. 6

    Urbanismo busca inversores para crear un gran complejo cultural y recuperar la histórica azucarera Santa Victoria
  7. 7

    El Ayuntamiento de Valladolid ratifica la factura a Turismoto por la limpieza de Pingüinos: 5.496 euros
  8. 8 ¿Qué sabes de la Seminci? Del encierro de Brad Pitt en el hotel a Almodóvar empapelando Valladolid
  9. 9 Ilesos por centímetros tras quedar su coche atravesado por una valla en León
  10. 10 Detenido en Valladolid por usurpar la identidad de un bañezano de 70 años para conseguir 77.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Vivienda, un desafío europeo

Vivienda, un desafío europeo