La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook. Reuters
Trump, a por la Reserva Federal

«Sus últimos movimientos indican que no tendrá paciencia para esperar a que Jerome Powell culmine su mandato, dentro de nueve meses»

Valladolid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:54

La Reserva Federal, concebida como independiente del poder político, atravesó sin gran sobresalto la primera etapa de Donald Trump. Pero desde hace siete meses el presidente mueve la silla del jefe de la Fed. Y sus últimos movimientos indican que no tendrá paciencia para esperar a que Jerome Powell culmine su mandato, dentro de nueve meses. Una vacante permitió al republicano colocar a un cercano asesor en la junta de gobernadores, de la que ahora anuncia el despido de Lisa Cook. La destituida llevará su disconformidad a los tribunales. Ante la batalla judicial que se avecina, la Casa Blanca desacredita a Cook por cometer fraude al solicitar ventajosas hipotecas; un episodio conocido antes de que llegara al banco central más influyente del mundo, y que no impidió que la confirmara el Senado. Frente a los lamentos por la falta de independencia que pierde a chorros la autoridad monetaria, no faltan los que reprochan su resistencia a recortar los tipos, como pide Trump y se da por hecho que decidirá Powell el mes próximo. Los mercados mantienen la calma y el dólar se deprecia ya un 10% desde el relevo en el Despacho Oval. Aunque esto solo perjudica al ciudadano de a pie.

