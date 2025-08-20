Quita de deuda asimétrica

Bolaños y Junqueras se dan la mano tras sellar la investidura de Sánchez en noviembre de 2023.

La condonación de 83.000 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas (17.000 a Cataluña), que aprobará el Consejo de Ministros a ... comienzos de septiembre, levantó una tormenta política cuando se anunció, que se agudizará ahora en su tramitación. El trasfondo es evidente: Pedro Sánchez necesita el apoyo de los partidos independentistas catalanes para sostener su mayoría, y Cataluña, la más endeudada, resulta la gran beneficiada. Para suavizar el agravio, el presidente ha extendido la medida al resto de autonomías, aunque el gesto no disipa la percepción de privilegio.

Noticia relacionada La deuda pública toca máximos de 1,69 billones pero modera su peso sobre el PIB al 103,4% Las comunidades que han sido austeras, en esencia las gobernadas por el PP, denuncian que se premia la irresponsabilidad, y se genera un incentivo perverso: gastar más y endeudarse sin temor a consecuencias. Advierten de que la deuda no se esfuma, solo se traslada al Estado, por lo que el problema estructural se mantiene intacto. Esta mutualización encubierta refuerza la exigencia de una reforma de la financiación autonómica, que garantice más justicia a la singularidad de muchas autonomías y evite que el desequilibrio territorial se convierta en una herramienta de negociación política permanente.

