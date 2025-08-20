El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Quita de deuda asimétrica

Las comunidades que han sido austeras, en esencia las gobernadas por el PP, denuncian que se premia la irresponsabilidad, y se genera un incentivo perverso

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:30

La condonación de 83.000 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas (17.000 a Cataluña), que aprobará el Consejo de Ministros a ... comienzos de septiembre, levantó una tormenta política cuando se anunció, que se agudizará ahora en su tramitación. El trasfondo es evidente: Pedro Sánchez necesita el apoyo de los partidos independentistas catalanes para sostener su mayoría, y Cataluña, la más endeudada, resulta la gran beneficiada. Para suavizar el agravio, el presidente ha extendido la medida al resto de autonomías, aunque el gesto no disipa la percepción de privilegio.

