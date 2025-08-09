El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Mujer palestina reacciona ante las consecuencias de un bombardeo israelí. AFP
Editorial

Netanyahu contra el mundo

La anunciada ocupación de Ciudad de Gaza resquebraja el histórico apoyo alemán a Israel y amenaza la vida de los gazatíes y los rehenes

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 9 de agosto 2025, 08:35

La decisión israelí de ocupar Ciudad de Gaza y forzar la enésima evacuación de sus 800.000 habitantes a campamentos en el centro del territorio, ... mediante una operación por tierra para asediar a los efectivos de Hamás que puedan permanecer en la zona, cosecha un nivel de rechazo desconocido en casi dos años de ofensiva contra la Franja. La oposición crece dentro del propio Israel, en sectores políticos y de la sociedad civil –con un papel destacado de las familias que temen por los rehenes aún en manos de los islamistas– y en un ejército exhausto que enfrenta esta nueva huida hacia adelante de Benjamín Netanyahu y sus ministros más ultras.

